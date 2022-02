Amici 21/ Chi sono gli eliminati tra LDA, Calma, Nunzio e gli altri allievi in sfida

Ad Amici 21 alcuni allievi sono finiti in sfida immediata per un provvedimento stabilito da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il motivo che si cela dietro la scelta della produzione? A detta dei due professori, gli allievi sottoposti alle sfide ad eliminazione lampo, una per il canto e una per il ballo, non si impegnano a dovere e non presterebbero attenzione alle direttive della produzione del talent. Nel rinnovato daytime del 25 febbraio 2022, vanno quindi in onda le immagini esclusive delle sfide e le annesse classifiche che indicano gli allievi che devono lasciare la scuola per cattiva condotta. Una svolta che viene fermamente contestata sia dagli allievi a rischio che dal pubblico dello show. Ma accade però l’impensabile: a grande sorpresa nessuno dovrà lasciare la scuola!

Amici 21, LDA, Calma e Nunzio tra gli allievi in sfida immediata al cospetto dei giudici

Gli allievi finiti a rischio ad Amici 21 in corso, LDA, Calma, Aisha, Crytical per il canto, Nunzio, Leonardo e Christian per il ballo, appaiono in preda allo sconforto, prima, durante e subito dopo le sfide ad eliminazione immediata dalla scuola. Christian è il primo a insorgere, per il provvedimento stabilito a pochi giorni dal via al serale: “Devo uscire per questo? Che vengo qua a ca**ggiare?”. Crytical è in preda alle lacrime insieme a Nunzio ed esclama: “Non ci posso credere!”. LDA è invece il primo ad esibirsi, con una cover sulle note di Buongiorno vita di Ultimo, in cui al testo originale del brano aggiunge delle barre scritte di suo pugno sul tema dell’Alzheimer. Al termine delle esibizioni degli allievi a rischio, sale poi l’attesa per il verdetto finale, ossia i risultati delle due classifiche di canto e ballo, che decreteranno gli ultimi classificati e quindi gli eliminati.

Esplode la polemica su Amici 21: è colpo di scena, nessun eliminato

Nell’attesa delle classifiche di Amici 21, gli allievi eliminabili rincarano la dose contestando ancora una volta il provvedimento, fortemente voluto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In particolare, LDA insorge rivendicando il tempo e le energie spese per la scrittura creativa rispetto alle ore di riposo: “Scrivo barre h24 e se mi riposo è per riposarmi”. Per il 18enne (che ha appena battuto il suo record raggiunto al talent, ndr) così come il resto degli allievi a rischio, le sfide a eliminazione lampo andavano estese anche al resto della classe, sempre per cattiva condotta. Questo, mentre il pubblico tv contesta fortemente le due sfide, ritenendole ingiuste nonché un attentato alla salute psicologica dei ragazzi nella scuola, come emerge dai commenti più aggreganti rilasciati sul profilo Instagram di Amici: “Non vi perdoniamo per aver ridotto così i ragazzi!”; “Follia pura”; “Non ha senso tutto ciò, è fatto per riempire di ascolti il daytime”.

Ma, a grande sorpresa, arriva il colpo di scena: nessuno degli allievi finiti ultimi nelle classifiche delle due sfide disciplinari, Calma per il canto e Nunzio e Christiano a pari merito per il ballo, dovrà lasciare Amici 21. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano comunicano, infatti, ai diretti interessati di voler dare loro una seconda chance, dopo che Nunzio e Christian facendo eco a Calma dichiarano che se potessero tornare indietro non rifarebbero gli stessi errori che li ha messi a rischio: “Significa che qualcosa l’avete imparato. Tornate in casetta”.



