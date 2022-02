Amici 21, chi sono i concorrenti al serale/ Pronostici degli allievi ammessi: per LDA altra bocciatura?

Chi sono concorrenti che andranno al serale di Amici 21?

Sale l’attesa per il nuovo appuntamento domenicale di Amici 21, previsto il 20 febbraio 2022 su Canale 5, le cui anticipazioni tv rivelano importanti novità. Tra le altre, nuove prove di ballo e di canto in primis, LDA tornerà a conquistarsi il primo podio nella scuola in ben due classifiche. Un motivo in più, per scommettere sull’ammissione del figlio di Gigi D’Alessio al serale. Nel frattempo, a grande sorpresa, una ballerina reduce da posizioni basse raggiunte nelle varie classifiche di ballo si conquisterà l’accesso immediato al serale. E si fa sempre più incessante sui social il totonomi dei papabili concorrenti del talent ammessi all’atteso serale.

Amici 21, LDA torna primo: negato l’accesso al serale

Gli spoiler tv ripresi da Amici news, concernenti la puntata domenicale di domenica, rivelano che dopo una crisi personale e artistica LDA tornerà a primeggiare al talent, in due classifiche: si tratta dell’ordine di arrivo della gara sulle cover giudicata da Elodie (che lo vede primeggiare con Aisha, ndr) e la classifica generale della media ponderata tra le varie classifiche di canto del pre-serale (che vede LDA primeggiare in un pari merito con Luigi, ndr). Un nuovo importante traguardo per il figlio di Gigi D’Alessio, che alimenta la fiamma dei pronostici dei fan e non di vederlo tra i concorrenti ammessi al serale. Tuttavia, in puntata, Rudy Zerbi deluderà ogni aspettativa sui pupilli Luigi e LDA, dichiarando che vorrà portarli al serale solo quando i giovani riusciranno a stupirlo.

Una nuova gara di canto sulla tecnica si disputerà poi tra i cantanti e sarà giudicata da Andrea Pennino. E se il sogno di vedere LDA e Luigi si infrangerà, quello dei fan di Carola invece si concretizzerà, con l’accesso della ballerina al serale. Carola, quindi, si aggiunge ai già ammessi al serale Alex, Sissi, Dario e Michele.

I pronostici: ecco i concorrenti favoriti per il serale di Amici 21

Mentre si attende la puntata domenicale di Amici 21, sui social impazza il totonomi dei telespettatori sui papabili concorrenti ammessi al serale. I pronostici del pubblico tv, in particolare tra i vari commenti del web indicano tra i cantanti favoriti Albe e Giò: entrambi i due allievi sono pupilli di Anna Pettinelli e la maestra ha in più occasioni voluto salvarli dal rischio eliminazione, arrivando persino ad esonerare Giò dalla gara delle cover, il che ha scatenato un’accesa polemica dentro e fuori la scuola, che è ancora in corso.

Tra i ballerini, invece, i prossimi ad ottenere la maglia per l’accesso al serale di Amici 21 potrebbero essere Christian e Alice: il primo, allievo di Raimondo Todaro, sta dimostrando al talent che l’hip-hop non è una danza di serie C e potrebbe diventare la grande rivelazione del talent dal punto di vista dello stile nel ballo e la seconda, allieva di Veronica Peparini, è un’ex ginnasta che ha deciso di assumere le sembianze di una ballerina sotto il peso dell’occhio pubblico, dopo gli anni bui vissuti alle prese con l’anoressia, e potrebbe avere la meglio sui fantasmi del suo passato credendo nel suo talento.

Si infiamma, infine, la polemica del pubblico su LDA: il cantante record di ascolti non ha ancora avuto accesso al serale Amici 21, il che viene contestato dai suoi fan via social: riuscirà il figlio di Gigi D’Alessio a farsi valere nel talent?



