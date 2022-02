Amici 21, chi verrà trasmesso su RTL 102.5/ Sfida tra Alex, LDA e Luigi su Radio Zeta

LA SORPRESA DI RADIO ZETA AD AMICI 21

Federica Gentile è tornata ad Amici e lo ha fatto con una bella sorpresa: una sfida tra tre allievi del talent di Maria De Filippi per ottenere il passaggio del proprio inedito in rotazione su RTL 102.5. “Come sapete c’è una radio che nelle ultime settimane ha suonato i vostri inediti”, ha dichiarato la conduttrice ai cantanti. In studio, quindi, è arrivata proprio la direttrice artistica di Radio Zeta, la radio di riferimento della Generazione futuro. “Ci sono stati circa 280 passaggi, roba da power, e più di 30mila voti su RTL 102.5 Play”, ha sottolineato Federica Gentile.

Infatti, Radio Zeta nelle ultime tre settimane ha trasmesso a scaglioni gli inediti dei cantanti di Amici 21, chiedendo agli ascoltatori di esprimere la propria preferenza su RTL 102.5 Play. Alex, in rotazione con Aisha, Rea e Crytical, ha avuto la meglio nella prima settimana. Nella seconda contro Albe l’ha spuntata Luigi, invece nella terza settimana LDA ha superato Aisha. Quindi, Maria De Filippi ha invitato Federica Gentile a spiegare cosa succede ora per i tre cantanti…

AMICI 21, SFIDA A TRE PER SBARCARE SU RTL 102.5

Radio Zeta non si ferma con le rotazioni delle canzoni degli allievi di Amici 21. Federica Gentile, infatti, ha annunciato che i tre brani dei cantanti che hanno ottenuto più preferenze – quindi Alex, LDA e Luigi – sono in rotazione anche questa settimana. Quindi, gli ascoltatori, i telespettatori di Amici e tutti i fan devono scatenarsi per votare il proprio preferito su RTL 102.5 Play, perché alla fine della prossima settimana la canzone che avrà ottenuto più foti passerà in rotazione su RTL 102.5. La direttrice artistica di Radio Zeta ovviamente domenica prossima sarà da Maria De Filippi per annunciare chi tra Alex, LDA e Luigi è riuscito a conquistare i passaggi sulla prima radiovisione italiana. Una gran bella sorpresa per tutti i ragazzi di Amici e per i loro fan, per i quali si è aperta una settimana da vivere all’ultimo voto.

