Amici 21, chi vince la finale canto?/ Pronostici: tra Sissi, Alex, Luigi e Albe…

Amici 21 verso la finale: il web apre il sondaggio sul vincitore del canto tra Sissi, Alex, Luigi e Albe…

Quando ormai mancano pochi giorni alla finale di Amici 21, attesa per il 15 maggio 2022 su Canale 5, si delineano i risultati di un sondaggio web indetto da Amici news sul papabile vincitore del circuito canto del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

AMICI 21 SEMIFINALE: PAGELLE SFIDA PER SFIDA/ Albe batte Luigi con Justin Bieber

Com’è ormai risaputo, la semifinale di Amici 21 ha decretato tra i 6 finalisti che concorreranno – all’ultimo nonché nono serale – per la vittoria del montepremi finale del talent, i nomi dei cantanti Sissi (Silvia Cesana), Alex (Alessandro Rina), Luigi Strangis e Albe (Alberto La Malfa). I giudici adibiti alle votazioni del serale, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia hanno proclamato in ordine la cantante Sissi, il ballerino Michele, il cantante Luigi, il cantante Albe e la ballerina Serena come finalisti di Amici 21 e i concorrenti in questione concorreranno non solo per la vittoria del contest concernente la propria categoria di appartenenza – canto o ballo- ma anche per la vittoria finale del talent. In vista della sfida del circuito canto, che alla finale di Amici 21 si concluderà con il nome del vincitore cantante, il relativo sondaggio web indetto su Twitter segnala un distacco risicato tra il primo favorito al trionfo nel canto e il secondo, tra i cantanti concorrenti.

Amici 21, l'eliminato Dario si sfoga/ "Mi prometto che non mentirò a me stesso..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Luigi primeggia nel canto, alla finale di Amici 21?

Nel dettaglio il web elegge il pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, come papabile vincitore del circuito ballo con il 42,7% delle preferenze. Questo contro il pupillo di Lorella Cuccarini, Alex, il quale è invece quotato al trionfo nel ballo con il 41,6 percento delle preferenze espresse dal popolo di Twitter. Terzo posto per Sissi (Silvia Cesana), che si aggiudica il 13, 2% delle preferenze, a seguire Albe che ha il solo 2,5% dei voti. Chi si aggiudicherà la vittoria della categoria canto? E soprattutto che il vincitore del canto possa trionfare in assoluto, con la vittoria del talent e il montepremi finale? Staremo a vedere cosa accadrà all’ultimo nonché nono appuntamento serale di Amici 21, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

ALEX, ALBE, SERENA, DARIO: CHI È STATO ELIMINATO AMICI 2022?/ Fuori il ballerino

© RIPRODUZIONE RISERVATA