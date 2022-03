Amici 21, chi vincerà il serale?/ Scontro finale tra LDA e Alex, cosa dicono i bookmakers

Amici 21, si avvicina il serale: spuntano le scommesse sul vincitore finale, scontro tra LDA e Alex

Si avvicina il via al serale di Amici 21 in corso e intanto i bookmakers tracciano delle prime scommesse sul papabile vincitore del talent di Maria De Filippi, la cui fase finale -in partenza il 19 marzo 2022 su Canale 5 – potrebbe aprire uno scontro infuocato tra LDA e Alex. I dati delle quote di scommesse in questione consentono di stilare una prima classifica dei 18 allievi ammessi al serale di Amici 21, rispetto alla percentuale individuale di ciascun talento di aggiudicarsi il montepremi dello show, giungono dal sito-web Sisal. Nella classifica che si stila in prospettiva dell’atteso serale, manca il ballerino Nunzio, che non è quindi indicato dai bookmakers tra gli allievi di Amici più quotati alla vittoria del talent. C’entra lo zampino dell’insegnate avversa al ballerino, Alessandra Celentano?

La stessa classifica, rispetto alla finalissima del talent in arrivo, preannuncia un podio tra cantanti, per cui è previsto uno scontro all’ultimo sangue tra titani alla finalissima del talent: si tratta di LDA e Alex, ma non solo.

Trapela la classifica delle quote di scommesse sul vincitore di Amici 21

La classifica delle scommesse dei bookmaker, sul papabile vincitore di Amici 21, vede al 17° posto il cantante Calma, preceduto al 16° e 15° posto rispettivamente dai ballerini Alice e Christian. 14° il ballerino John Erik, 13° Leonardo, ballerino latinista, 12° il trapper Gio Montana. 11° il rapper Crytical, 10° il cantante Albe. 9°, 8° e 7°, rispettivamente Dario, Serena e Carola. 6°, 5° e 4° Aisha, Michele e Luigi. E dulcis in fundo il podio della finalissima di Amici 21 vede al 3°, 2° e 1° posto, rispettivamente, LDA, Sissi e Alex!

Che le previsioni degli scommettitori possano rivelarsi veritiere? Nel caso in cui avessero ragione le scommesse dei bookmakers, Amici 21 sarebbe vinto da un cantante, a differenza di quanto accaduto al serale di Amici 20, che ha decretato la vittoria della ballerina Giulia Stabile (la quale ha avuto la meglio con le sue sexy choreo, ai danni del secondo classificato e suo amore, Sangiovanni).

