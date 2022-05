Amici 21, chi vincerà la finale?/ I Cucca-Todo, eliminati e finalisti: “Luigi non a fuoco”

Amici 21, Alex e Serena si aprono su Dario e Albe: le nomination sulla finale, tra finalisti ed eliminati

Quando ormai manca poco alla semifinale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, si registrano nel daytime quelle che possono definirsi delle nomination per i 3 team competitor sui possibili eliminabili, eliminati e finalisti dell’atteso ottavo serale del talent. La prima delle 3 squadre del serale di Amici 21 in corso, a indicare le nomination, è quella facente capo all’insegnante di danza Raimondo Todaro e l’insegnante di canto Lorella Cuccarini, che, parlando ai membri del team esordisce: “Siamo alla semifinale, come vi sentite? Carichi? “.

A intervenire per primo tra i concorrenti chiamati alle nomination in prospettiva della finale, è il pupillo Alex (Alessandro Rina): “E’ stato un lungo percorso, sono contento di essere arrivato qui, spero nella finale”. A questo punto, i due timonieri del team Cucca-Toda incalzano i rispettivi pupilli sul team avversario facente capo a Anna Pettinelli e Veronica Peparini, chiedendo ai ragazzi di indicare i possibili eliminabili ed eliminati alla semifinale: “Qualcuno deve uscire, in finale non ci si può andare in 7…”.“Siamo nel nostro molto forti, trovo che Albe sia cresciuto -aggiunge Alex-, e tanto nel serale (la compagna Serena concorda sul fidanzato Albe). Io reputo giusto quello che è giusto per i 3 giudici, poi io non posso farci niente se non dovessi vincere al confronto con Albe nel canto”. Stavolta, quindi, Alex si risparmia delle critiche, parlando di Albe, e viene però messo in riga dalla Cuccarini: “Se io devo paragonarti ad Albe, tu meriti la finale più di Albe, lui funziona discograficamente, però trovo che lui sia meno originale e tu invece hai un’unicità e originalità maggiore”. Alex non replica al parere della mentore, per la serie “chi tace acconsente”…..

Todaro sul rivale nel ballo Dario Schirone, incalza così la ballerina Serena, motivandole la sua opinione per cui il ballerino non meriti la finale più della ballerina: “Serena ti dico che secondo me Dario è bravo, ha appena 18 anni ed è bravo, non credo di averlo criticato ad oggi, se la cava in ogni stile, rispetto al pomeridiano lo trovo calante però”. E Serena replica su Dario, in un parallelo del percorso di quest’ultimo diviso tra il pomeridiano e il serale: “Secondo me nel modern è molto bravo Dario e credo sia versatile nelle cose, credo sia cresciuto anche lui. Del calo, io in realtà non la vedo proprio così, forse in poche choreo ho visto proprio Dario, magari tante emozioni che non ti fanno venire fuori, può essere capitato anche a lui. In senso assoluto ce la meritiamo tutti la finale, ma rispetto a me dico Serena”.

Alex, Sissi e Serena nominano Luigi e Michele, in vista della finale di Amici 21

Il team dal numero maggiore di concorrenti in corsa al serale di Amici 21, poi, viene chiamato ad esprimersi sul team avversario capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, i cui membri superstiti sono Michele Esposito e Luigi Strangis. Sul conto di quest’ultimo duo, quindi Alex esordisce: “Penso che sia una squadra forte agli occhi dei giudici, Michele e Luigi, anche se non hanno nulla più di noi”. Sissi gli fa eco, con una critica su Luigi: “Squadra forte, ma da un artista i aspetto colori diversi e da Gigi vorrei vedere diversi colori. Michele invece lo vedo bravissimo”. Lorella Cuccarini, quindi, sentenzia sul pupillo di Rudy Zerbi, Luigi: “credo che Luigi sia cresciuto anche se non gli avrei mai dato il banco, è versatile come mostrato in questo serale, ma non la trovo una caratteristica fondamentale, sull’unicità Luigi ha ancora da trovare una strada. Magari la troverà dopo Amici. Non ha capito chi vuole essere”.

Raimondo Todaro, in rappresentanza del circuito ballo, poi si apre sul rivale e pupillo della Celentano: ” Michele quando fa repertorio fa venire i brividi, nel classico sopperisce con la tecnica la mancanza della espressività facciale. Se devo valutare il percorso, Serena tu devi tanto ad Amici, sei un prodotto di Amici, lui era formato prima che entrasse”. E Serena concorda: ” ho sempre visto Amici come una scuola e su di me ho visto il cambiamento, è una scuola che ti insegna tanto e Michele ha fatto poco come percorso e crescita”.

Insomma, sembra proprio che i Cucca-Todo si dicano convinti di meritare l’accesso alla finale come finalisti di Amici 21 e nominano all’atteso ballottaggio in arrivo per l’eliminazione, come eliminabili e possibili eliminati, Albe, Dario, Luigi e Michele. Chi la spunterà alla semifinale di Amici 21?

