Amici 21, Christian ha deciso: “Rimango”/ Todaro deluso: “Hai spento la luce”

Si avvicina il via al serale di Amici 21 e intanto Christian prende una decisione definitiva rispetto alla volontà di lasciare la scuola ad un passo dal passaggio alla fase finale dello show, comunicata di recente tra le lacrime. Il ballerino di hip-hop, dopo aver minacciato il ritiro dal talent a più riprese, per il fatto di non riuscire a sostenere il peso delle critiche, tanto da denunciare di non essere in grado di esprimersi sul palco, ora decide di comunicare al mentore Raimondo Todaro il suo dietrofront clamoroso. In un collegamento con l’insegnante che lo ha voluto nella scuola, così, comunica di voler restare nella scuola: “Voglio riprovarci, ho pensato tanto, tutti mi hanno fatto capire cosa va fatto. Mi dispiace che io abbia deluso te e voglio riprovarci a tutti i costi. Immagino quanta delusione ti abbia inferto”.

La delusione di Raimondo Todaro è palpabile: la replica a Christian prima del serale di Amici 21

Di tutta risposta, in replica al dietrofront di Christian, Raimondo Todaro non nasconde però la delusione maturata per via della minaccia di un ritiro da parte del suo pupillo: “La mia delusione arriva perché saresti andato via senza la possibilità di abbracciarci”. L’insegnante, poi, aggiunge: “Io non devo convincere nessuno, anzi devi essere tu a convincermi a portarti al serale”. E rimarca, in prospettiva del via al serale, di cui trapelano intanto le prime anticipazioni tv: “Saranno più le volte in cui non ti senti al massimo, che quelle in cui ti senti da Dio”.

Nonostante la delusione di Todaro, intanto, i fan di Christian esultano per la scelta comunicata dal ballerino di giocarsi il tutto per tutto, per un posto al serale di Amici 21.

