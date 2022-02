Amici 21, Christian minaccia l’addio/ Maria De Filippi lo blocca

Si avvicina il via al serale di Amici 21 e intanto è tempo di bilanci per i concorrenti ballerini e cantanti, in particolare per Christian, che ora minaccia l’addio alla scuola di Canale 5. Il motivo che si cela dietro la decisione del ballerino? Il giovane è reduce da una puntata turbolenta, dove -tra una sfida di ballo e l’altra- non è riuscito a reggere il peso del giudizio critico da parte degli insegnanti di ballo e quello del giudice esterno Emanuel Lo. Ma non è tutto. A pesare molto sulle sue spalle sono anche le motivazioni data alla sua non ammissione al serale dello show. Tuttavia, la conduttrice Maria De Filippi interviene per bloccare Christian, prima della sua uscita di scena.

Amici 21, Christian abbandona lo show prima del serale: la scelta

Come emerge dal daytime di Amici 21 in corso, in onda il 28 febbraio 2022 su Canale 5, Christian non regge più il peso del giudizio sul suo conto, soprattutto dal momento che alla penultima puntata domenicale dello show in vista del serale non solo non ha ottenuto la maglia dorata (2 cantanti e 2 ballerini hanno conseguito la promozione al serale, ndr), ma ha anche dovuto ingoiare il rospo di diversi giudizi. A partire dal commento del giudice esterno Emanule Lo , giunto in occasione di una nuova sfida di ballo: “Non guardare in basso, guarda dritto, perché sei bello”. E le motivazioni date da Veronica Peparini e Alessandra Celentano, in merito alla non ammissione al serale, hanno poi aumentato il carico ai danni di Christian: “Io non ho capito la tua specialità. Io ti trovo carino nel tuo, ma non ti trovo così forte”; “Non eccelli nel tuo hip-hop e fai tutto fatto male, per me il serale no”. Tutte valutazioni che ora spingono il ballerino di hip-hop ad abbandonare il suo sogno e a fare le valigie, in camera. Ma a fermarlo è il compagno di studio, cantante, Alex, che esorta Christian a non prendere decisioni affrettate. Christian però sembra determinato: “Io con la testa sono già a casa… Lo era il mio sogno, non lo è più”.

Maria De Filippi blocca Christian dal ritiro, ad Amici 21

A fare eco ad Alex è poi il collegamento con la casetta di Amici 21 di Maria De Filippi. La conduttrice invita così Christian a ragionare prima di decidere un addio allo show: “Penso che abbia ragione in tutto quello che ha detto Alex, la tua è rabbia, un accumulo perché non stai bene, perché non hai la maglia del serale. Non fare il cocciuto con la rabbia che ti governa. Il tuo professore, Raimondo Todaro, ha espresso le stesse parole? Ma tu devi ragionare, tira fuori il rospo. Ma tu lo senti l’applauso delle persone per te in studio?”. Christian si dice, però, scettico rispetto alla possibilità di restare in gioco al talent: “Non riesco più ad esprimermi”. Tuttavia, Maria De Filippi blocca il ballerino da un’uscita anticipata dal talent: “Io voglio che ci rifletti prima di prendere una decisione, non agisci solo di istinto. Se riesci ad avere la maglia del serale avrai stimoli nuovi , coreografi nuovi. Tu col carattere che hai ci devi fare i conti. Nel bene e nel male ti esponi pubblicamente e ci devi andare incontro”. Nel frattempo, i telespettatori contestano a Christian la sua permalosità rispetto al fatto che lui sembra non sostenere alcun commento sul suo conto.

Che Christian possa, quindi, decidersi a restare in gioco ad Amici 21, quando manca poco al serale? Staremo a vedere.

