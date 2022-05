Amici 21, classifica ascoltatori su Spotify/ LDA primeggia, Luigi supera Alex e…

Amici 21, dopo il talent LDA è primo su Spotify per il volume degli ascoltatori

Il grand final di Amici 21 ha decretato Luigi Strangis come il vincitore finale oltre che come il vincitore del circuito canto del talent e a diversi giorni dalla puntata- epilogo si delinea una classifica dei cantanti partecipanti al programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. L’ordine di gradimento in questione è stilato sulla base del volume degli ascoltatori mensili, aggiornati alla data odierna, lunedì 23 maggio 2022.

Al primo posto nella classifica che rimanda ai dati che emergono dalla fonte e piattaforma musicale, Spotify Italia, troviamo Luca D’Alessio AKA LDA, con quota 1.107.668 ascoltatori mensili cumulati nel corrente mese aprile-maggio 2022. A incidere sul volume degli ascoltatori nel caso di LDA è al momento il recente rilascio del singolo apripista del primo album eponimo, dal titolo Bandana, che scala le classifiche musicali e attende il video ufficiale su YouTube Italia. Al secondo posto, alle spalle dell’ex pupillo di Rudy Zerbi, LDA, troviamo la rivale Sissi (Silvia Cesana) che registra 814.842 ascoltatori mensili. L’ex pupilla di Lorella Cuccarini quindi supera Albe nei giorni successivi al grand final di Amici 21, oltre ad imporsi come volto della playlist musical dedicata alle cantanti femminili, Equal Italy, su Spotify Italia.

L’ex pupillo di Anna Pettinelli, Albe (Alberto La Malfa), si posiziona al terzo podio nella classifica post-Amici 21, conseguendo 738.926 ascoltatori mensili ed è in attesa del rilascio del suo primo album omonimo, previsto per il mese di giugno 2022.

Al quarto posto nella classifica Spotify Italia, poi, troviamo il vincitore finale di Amici 21 ed ex pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, che raggiunge quota 681.461 ascoltatori mensili, in attesa del rilascio del primo album Strangis. Al quinto ed ultimo posto, in chiusura della classifica troviamo quindi Alex (Alessandro Rina). L’ex pupillo di Lorella Cuccarini raggiunge quota 499.533 ascoltatori mensili ed è anche lui in attesa del rilascio del primo album di studio.

