Amici 21, classifica ascolti Spotify/ LDA in testa, Sissi, Albe, Alex e Luigi…

Amici 21, la classifica stream di Spotify Italia si rivoluziona per i cantanti: cosa accade prima del settimo serale

Ci siamo, manca poco al debutto del settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, e intanto la classifica di ascolti degli inediti di Amici 21 si rivoluziona con importanti novità, per i protagonisti cantanti del serale del talent. Sulla piattaforma di streaming Spotify Italia, i dati di ascolti sono in continuo aggiornamento e in queste ore è possibile rilevare ben due annessi ordini di gradimento per il circuito canto di Amici 21.

Eliminati Amici 21: sfide e ballottaggio/ Nunzio è KO per i bookmakers!

La prima classifica accoglie le posizioni che attualmente, alle ore 08:50 e in data odierna 29 aprile 2022, gli inediti più ascoltati dai fruitori di musica occupano su Spotify Italia e la seconda è la classifica degli stream complessivi, quindi il volume degli ascolti di tutti gli inediti per ciascun cantante. Nel primo ordine di gradimento, o meglio la Top 200 di Spotify Italia, attualmente troviamo LDA in leadership con l’inedito Bandana, che occupa la posizione #74 e sbaraglia così la concorrenza della classe canto di Amici 21, nonostante la sua eliminazione dal talent avvenuta al sesto serale. Ma non è tutto per il figlio di Gigi D’Alessio, perché il 19enne bissa collocandosi nella classifica summenzionata anche con il singolo di debutto al talent (certificato disco d’oro e disco di platino in tempi storici e record assoluto di stream nella storia di Amici 21), Quello che fa male:

Amici 21, Lorella Cuccarini vs fan di LDA, "Finta buona?“/ "Normale"," Fa parte..."

-#74 Bandana – LDA (79.750)

-#113 Danshari – Sissi (60.979)

-#136 Giravolte – Albe (51.248)

-#160 Quello che fa male – LDA (44.157).

Gli stream complessivi di Spotify, targati Amici 21, vedono in leadership LDA!

Il decimo eliminato da Amici 21, LDA al secolo Luca D’Alessio, resta al vertice anche della classifica stream complessivi su Spotify Italia, targata Amici 21, a quota oltre 40 milioni di ascolti totali cumulati con il rilascio della sua musica, in particolare i 5 singoli presentati al talent di Maria De Filippi: Quello che fa male, Sai, Scusa, Io volevo solo te e Bandana.

ANTICIPAZIONI AMICI 21 SETTIMO SERALE 2022/ Registrazione 30 aprile: lite per Dario

Al secondo posto nell’ordine di gradimento troviamo Albe (Alberto La Malfa), molto distante da LDA, con quota oltre 19 milioni di ascolti, sul terzo podio staziona Alex, seguito al quarto posto da Sissi (Silvia Cesana) e a chiudere la classifica è Luigi Strangis.

2- Albe: 19.269.879 (+114.626)

3- Alex: 16.892.415 (+65.593)

4-. Sissi: 15.539.775 (+98.874)

5. Luigi: 10.798.317 (+77.294)













© RIPRODUZIONE RISERVATA