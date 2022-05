Amici 21, classifica iTunes/ Alex supera Luigi, scontro tra LDA, Sissi, Albe e…

Amici 21, si delinea la classifica iTunes: ecco come si classificano Sissi, Albe, Alex, LDA, Luigi

Ci siamo, manco poco alla messa in onda della semifinale di Amici 21 attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, mentre si fa sempre più vicina la data della finale del talent, e intanto si delinea giornalmente la classifica Top Songs su iTunes Italy – che da diversi giorni accoglie anche i concorrenti cantanti dello show prodotto e condotto da Maria De Filippi. La classifica aggiornata alla data odierna, 3 maggio 2022, vede uno stravolgimento importante ai vertici, rispetto al debutto nella stessa degli ultimi inediti pubblicati dai protagonisti cantanti del serale di Amici 21.

Al debutto il pupillo di Rudy Zerbi ed Amici 21 Luigi Strangis (è prevista una sfida contro Albe sulle note di Justin Bieber), occupava il #1 posto con Tienimi stanotte. Una leadership che nella classifica Top Songs su iTunes Italy aggiornata ad oggi, 3 maggio 2022, Luigi perde precipitando alla #42 e che ora appartiene all’ex Amici, Elodie e la hit calda Bagno a mezzanotte. Al secondo posto troviamo l’altro Amici 21 e pupillo di Lorella Cuccarini, Alex (Alessandro Rina) con il singolo Senza chiedere permesso. Tra i cantanti protagonisti di Amici 21 troviamo, poi alla #19 Alex con Sogni al cielo dopo l’ex Amici 20 Sangiovanni, che con Farfalle staziona alla #11, seguito poi dall’altro ex Amici, Irama, che alla #14 e alla #17 si posizione rispettivamente con i brani 5 gocce featuring Rkomi e Ovunque sarai.

Alla #23 troviamo l’inedito che LDA (ormai ex pupillo di Rudy Zerbi ad Amici 21, rapporti testi tra loro?) ha pubblicato dopo la sua eliminazione dal serale Amici 21 tanto contestata dal web, Bandana, che al debutto aveva raggiunto la #2 e che fa da apripista all’uscita del primo album del 19enne in arrivo a maggio, che ha raggiunto la #1 con i soli pre-orders. Alla #25 troviamo la pupilla di Lorella Cuccarini ed Amici 21 Sissi (Silvia Cesana) con il singolo Dove sei. Alla #31 troviamo Luigi Strangis con Muro. Alla #39 troviamo Alex con Accade, seguito dall’altro Amici 21 -alla #40. Albe con l’inedito Karma, che potrebbe candidarsi all’elezione di tormentone dell’estate 2022 insieme a Bandana. Alla #41 c’è Alex con Tra silenzi.

Semifinale e finale di Amici 21: gli ultimi aggiornamenti

Attesissimi dai telespettatori di Canale 5 è la messa in onda della semifinale e la finale di Amici 21. In vista dell’ottavo serale, ovvero la semifinale dello show dei talent, Maria De Filippi ha annunciato pubblicamente che in occasione dell’appuntamento tv del 7 maggio previsto in prima serata su Canale 5 le 3 manche di sfida tra le 3 squadre competitor del talent decreteranno i primi 3 finalisti. La conduttrice e produttrice di Amici 21 ne ha dato annuncio in esclusiva assoluta in un rvm indirizzato ai talenti in corsa al serale del talent.













