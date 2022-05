Amici 21, classifica Spotify/ LDA supera Alex, Luigi, Albe, Sissi…

Amici 21, LDA sbaraglia la concorrenza dei semifinalisti

Ci siamo, manca poco alla semifinale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 7 maggio 2022 su Canale 5, e intanto si delinea la classifica dei cantanti protagonisti del talent posizionatisi nella Top 200 su Spotify Italia insieme ai loro inediti.

Nella suddetta classifica primeggia -tra le colonne portanti del circuito canto di Amici 21 e mancato semifinalista- LDA, il quale si colloca alla #60 con il singolo che si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022, Bandana, con oltre 84.646 ascolti. Alle spalle di LDA, si colloca poi alla #108 Luigi Strangis con Tieni Stanotte e i 62.983 stream. Terzo podio tra i talenti di Amici 21 per Sissi (Silvia Cesana), che si classifica alla #115 con Danshari, che raggiunge i 59.761 stream. Alla #125 si colloca poi Senza chiedere permesso di Alex (Alessandro Rina) con 56.345 ascolti. Alla #129 staziona poi Giravolte di Albe (Alberto La Malfa con 55.883 ascolti.

LDA bissa nella Top200 su Spotify Italia, dopo Amici 21

E non solo con il singolo Bandana, LDA riesce a classificarsi nella Top 200 su Spotify Italia, ma anche con il suo primo singolo di debutto nell’industria musicale, lanciato al suo ingresso ad Amici 21 e diventato presto record di stream, disco d’oro e disco di platino in tempi biblici, Quello che fa male. Con l’inedito fortunato in questione, nel dettaglio, il figlio di Gigi D’Alessio si colloca alla #185, con 40.573 stream, bissando quindi il suo posizionamento nella prestigiosa classifica delle 200 canzoni più ascoltate giornalmente sulla piattaforma musicale di Spotify Italia.

Così facendo, LDA si conferma come il grande protagonista mancato della semifinale di Amici 21 nonché vincitore morale del circuito canto del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo si attende la messa in onda della semifinale nonché l’ottavo serale del talent-show.













