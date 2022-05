Amici 21, con quali case discografiche hanno firmato i cantanti?/ Lda, Alex, Luigi, Albe, Sissi…

Amici 21, i cantanti vengono notati dalle case discografiche

Ci siamo, mancano ormai pochi giorni all’attesa finale di Amici 21 di Maria De Filippi, la cui messa in onda è prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, e intanto Amici 21 regala ai fedeli telespettatori del talent delle importanti novità sul conto dei cantanti allievi, tra questi è incluso un ex concorrente. Si tratta della firma dei primi contratti discografici a cui ora sono, a quanto pare, vincolati i cantanti che hanno animato il serale di Amici 21, parliamo di Luca D’Alessio in arte LDA, Albe (Alberto La Malfa), Alex (Alessandro Rina), Sissi (Silvia Cesana), Luigi Strangis.

Come è ormai risaputo il primo ad aver firmato il suo primo contratto con una major discografica – tra i cantanti protagonisti di Amici 21- è stato LDA, il quale è entrato a far parte del team di Sony Music Italy subito dopo la sua eliminazione dal talent – registratasi al sesto serale. Mentre si attende l’uscita del primo album eponimo, LDA, il 19enne si gode ora il successo del quinto singolo dal titolo Bandana, che fa da apripista al rilascio dell’album, in uscita a maggio 2022.

Alex, Albe, Sissi e Luigi sotto contratto: cosa accade ai finalisti del talent

Come ripreso poi da Amici news, per la quota finalisti di Amici 21, Albe ha firmato per il contratto con la Warner Chappell Music Italy. E anche Alex e Luigi sono ora vincolati ad una major discografica, o meglio entrano a far parte dello stesso team discografico nonostante il loro conflitto avuto a lungo nella scuola di Amici 21, poi superato con un chiarimento tra loro voluto dalla conduttrice Maria De Filippi. Si tratta della etichetta indipendente 21CO.

E non mancano novità neanche per Sissi: la cantante è stata notata dalla casa discografica Sugar.

Nel frattempo sale l’attesa per la finale di Amici 21, che decreterà 3 vincitori: uno della categoria canto, uno della categoria ballo e uno del montepremi finale dello show.











