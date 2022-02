Amici 21, concorrenti al serale: 2 cantanti e 2 ballerini/ LDA e Luigi, ancora un no!

Si avvicina sempre più il via al serale di Amici 21 e, nella puntata del 27 febbraio 2022 del talent, alcuni allievi -2 cantanti e 2 ballerini- vengono insigniti dell’ambita maglia dorata. Nel rinnovato appuntamento tv domenicale, come di consueto si assiste ad una serie di sfide di canto e ballo, che dà ai concorrenti non solo la possibilità di guadagnarsi la maglia per un posto al serale, ma anche la chance di esibire il proprio talento al cospetto del giudizio di ospiti d’eccezione in studio.

Il primo della classe canto in quanto detentore del record di ascolti, LDA, torna sul podio in diverse tra le classifiche stilate al termine delle sfide di canto di Amici 21. Inoltre, per lui e il resto dei cantanti allievi, prende vita la possibilità dell’ingaggio in un duetto con un artista di fama internazionale. Tuttavia, al figlio di Gigi D’Alessio e al compagno di studio, Luigi, viene ancora una volta negata la maglia di accesso al serale.

Amici 21, chi accede al serale e chi no? Si accende la competizione

Il nuovo appuntamento domenicale di fine febbraio 2022, di Amici 21 in corso, è ricco di novità e all’insegna delle sfide, i cui risultati decretano dei nuovi accessi al serale dello show in arrivo, dopo il trionfo di Sissi, Dario, Carola, Alex e Michele. Ospiti in studio Enrico Brignano e Il Volo, ed è il gruppo lirico di “Grande amore” a giudicare la consuetudinaria gara delle cover tra i cantanti allievi. La classifica di fine gara vede i cantanti posizionarsi nel seguente ordine di arrivo: 1- Aisha, 2- Lda, 3- Luigi, 4- Albe, 5- Gio Montana, 6- Calma. LDA (al centro del gossip, per un flirt naufrgato tra la mamma Carmela Barbato e un ex Uomini e donne, ndr) non si conferma al primo posto per le cover rispetto alla settimana precedente, nonostante la sua nuova cover personalizzata sulle note di Baila Morena di Zucchero, al cui testo originale aggiunge in puntata delle barre scritte di suo pugno.

Al via anche una sfida di ballo di Amici 21, giudicata dagli ospiti Emanuel Lo, Massimiliano Sodini e Gabriele Rossi. La classifica di fine gara vede i ballerini posizionarsi nel seguente ordine di arrivo: 1) Serena e John Erick, 2) Leonardo, 3) Christian, 4) Alice, 5) Nunzio. Il cantante Luigi presenta ancora una volta Tondo, il singolo scritto da Enrico Nigiotti, per celebrare il suo compleanno. Si apre poi una nuova classifica di canto, stilata dal giudice Andrea Pennino, a margine di una corale sulle note di Una vita in vacanza, tra i cantanti, che vede quest’ultimi posizionarsi nel seguente ordine di arrivo: 1) Aisha, Luigi e Lda 2) Albe 3) Calma 4) Gio Montana. La gara Oreo verrà vinta da Albe e la gara Tim vedrà vincitrice Aisha.

Serale Amici 21: puntata del 27 Febbraio 2022, chi sono i concorrenti che ci hanno conquistato la maglia d’oro?

Ad accedere al serale di Amici 21, inoltre, anche rispetto ai risultati delle sfide di canto e ballo, sono a grande sorpresa: la ballerina seguita da Raimondo Todaro, Serena, il cantante del team Anna Pettinelli, Albe, il ballerino della squadra capeggiata da Veronica Peparini, John Erik, e la cantante seguita da Lorella Cuccarini, Aisha. Maglia dorata negata invece ai due pupilli di Rudy Zerbi, LDA e Luigi, nonostante i due cantanti si confermeranno al primo posto nella classifica di canto generale: è lo stesso talentscout a negare loro, per la seconda volta consecutiva, la maglia.



