Amici 21 concorrenti al serale: chi sono gli allievi?/ Due cantanti e due ballerini…

Oggi sono state assegnate le prime maglie ad Amici 21 per il Serale. Chi sono gli allievi della scuola di Maria De Filippi che le hanno conquistate? La risposta arriva grazie alle anticipazioni della registrazione della nuova puntata che andrà in onda domani. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, i primi ragazzi che sono passati sono Dario, Sissi, Alex e Michele. Cos’è successo? La produzione del talent ha dato la possibilità ai professori di scoprire le classifiche sommate; quindi, hanno appreso che primi erano Dario nel ballo e Sissi nel canto, che quindi hanno acquisito il “pass” per passare al Serale di Amici 21.

Invece Alex ha scoperto del passaggio al Serale dopo la classifica di Beppe Vessicchio, a cui Sissi non ha partecipato avendo già ottenuto il posto per il Serale. Essendo risultato primo nel complesso delle classifiche, Lorella Cuccarini lo ha “spedito” subito all’ultimo atto di questa edizione di Amici.

Al Serale di Amici 21 quattro allievi: chi sono

Da oggi i professori di Amici 21 hanno la facoltà di mandare al Serale direttamente gli allievi anche dopo una esibizione normale. Lo ha fatto, ad esempio, Alessandra Celentano con Michele, che ha ballato “Fiamme di Parigi”, una variazione di classico e poi ha scoperto appunto di aver raggiunto gli altri tre compagni di Amici 21 al Serale. È stata una giornata importante, dunque, per questi quattro allievi. Alex, ad esempio, ha vinto la prova Oreo e anche la sfida di Radio Zeta; quindi, la sua canzone verrà trasmessa da RTL 102.5.

Un poker di allievi di Amici 21 può festeggiare il passaggio al Serale. Inizialmente ne erano stati annunciati tre: Sissi e Alex (cantanti di Lorella Cuccarini) e Dario (ballerino di Veronica Peparini), poi nel corso della registrazione della nuova puntata è arrivata la sorpresa (non proprio l’unica…) con il quarto allievo di Amici che ha ottenuto la fatidica maglia, Michele, nuovo ballerino di Alessandra Celentano.

