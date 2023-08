Amici 21, Cosmary Fasanelli: “Ci siamo lasciati per…”/ La verità sulla rottura con Nunzio Stancampiano

Amici 21 di Maria De Filippi, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati

É finalmente svelato l’arcano sulla rottura tra gli ex Amici 21, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, con un intervento rivelatorio della ballerina. Dopo il successo in termini di popolarità conseguito con la partecipazione da concorrente ballerina ad Amici 21, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono finiti del gossip made in Italy per l’ufficializzazione della loro lovestory, seguita a quella avviata nella scuola di Amici 21 tra Cosmary e il cantante Alex Wyse. Nunzio Stancampiano é subentrato nel cuore della ballerina solo dopo la fine del talent show di Amici, alla cui ventunesima edizione i tre giovani artisti hanno preso parte al debutto televisivo. Motivo per cui si é sparsa la voce che vedrebbe la rottura tra Cosmary e Alex causata dal sospetto “terzo incomodo”, Nunzio Stancampiano, e quindi anche nell’ipotesi di un tradimento della ballerina verso il cantautore e con il ballerino.

E, intanto, reduci dal chiacchiericcio mediatico che li vedrebbe in rapporti tesi e in balia della crisi d’amore, Cosmary e Nunzio tornano a far parlare di sé. Questo, per la conferma alla voce della rottura, che giunge da parte dell’ex ballerina di Striscia la notizia. In replica ai nuovi quesiti ricevuti in un “Q&A” sul re dei social, é la stessa Cosmary Fasanelli a confermare la voce della rottura con Nunzio Stancampiano, svelando anche i motivi della separazione.

“Prendo questa domanda per rispondere dato che su questo argomento me ne fate tantissime e credo che in minima parte io debba dare delle spiegazioni -rilascia tra le dichiarazioni la ballerina mora-. Mi dissocio da qualsiasi voce circolata a proposito di tradimenti. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali“. Il momento rivelatorio social, poi, prosegue: “Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più”.

