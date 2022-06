Amici 21, Cosmary Fasanelli fa una dedica ad Alex Wyse/ Il gesto che commuove…

Cosmary Fasanelli fa una dedica per il compleanno ad Alex Wyse

Cosmary Fasanelli ha fatto una tenera dedica ad Alex Wyse per il suo compleanno. La ballerina e il cantante di Amici si sono conosciuti all’interno della scuola del talent di Canale 5 e a distanza di un mese dalla fine di quell’avventura le cose tra loro procedono a gonfie vele. Cosmary e Alex si mostrano complici e affiatati anche sui social. I fan della coppia continuano a seguirli e a fare il tifo per loro. Alex ha da poco festeggiato il compleanno e per l’occasione Cosmary ha condiviso sui social delle tenere parole d’amore. Cosmary ha pubblicato alcuni scatti in compagnia di Alex e ha scritto: “Tantissimi auguri anche qui bimbo, sei speciale”.

Nel corso di un’intervista a Verissimo di qualche settimana fa, Alex Wyse aveva parlato del suo rapporto con Cosmary. Per il ragazzo era stato un duro colpo interrompere la relazione dopo che Cosmary era uscita dal talent. Alex ha sentito molto la mancanza della ragazza all’interno della scuola di Amici e andare avanti non è stato facile: “Quando ha lasciato Amici è stato proprio un colpo, perché stavamo facendo una conoscenza e interromperla è stata un colpo forte! Lei è la prima persona che ho visto dopo la finale. Sicuramente troverò sempre il tempo per lei”. Cosmary Fasanelli e Alex Wyse a differenza delle altre coppie nate nel talent si sono dovute separare presto. Cosmary è stata eliminata nella prima fase del serale di Amici ma Maria De Filippi le ha fatto un grande regalo dandole l’opportunità di continuare a sentire telefonicamente Alex.

Come vanno le cose tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli?

Alex Wyse si è raccontato in un’intervista a Giulia Stabile. Oltre a parlare del suo Ep, Alex ha parlato del suo rapporto con Cosmary. Secondo il ragazzo, le cose andrebbero anche meglio prima perché all’esterno i due stanno avendo modo di conoscersi e frequentarsi. Il cantante ha ammesso: “Ho mantenuto il rapporto che c’era prima se non addirittura è andato ancora più avanti”. Nelle scorse settimane, Alex ha pubblicato sui social alcuni momenti quotidiani con Cosmary ricevendo numerosi like e commenti.

Anche Alex Wyse ha pubblicato su TikTok un momento della loro nuova quotidianità: un tenero video in cui Cosmary è alla tastiera musicale, in sottofondo Ammirare tutto, il singolo di Alex. Alex ha sempre cercato di mantenere la storia lontano dai riflettori ma una volta uscito da Amici si è lasciato andare alle emozioni e ha voluto condividere alcuni momenti con i suoi fan. Alex tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una Story che lo ritrae in atteggiamenti teneri con la ragazza che a sua volta ha condiviso altri scatti del cantante, mentre abbraccia il suo cane e mentre si abbracciano. I fan si sono tranquillizzati sul fatto che le cose tra loro procedessero a gonfie vele. Tra loro sta nascendo una bella storia d’amore e non ci resta che vedere come proseguirà questa relazione.

