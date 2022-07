Amici 21, Cosmary Fasanelli volta pagina dopo Alex?/ Lei bacia un altro ma…

Cosmary Fasanelli bacia un ex allievo di Amici, il video virale sui social

Cosmary Fasanelli ha un nuovo amore? Qualche giorno l’ex allieva della scorsa edizione di Amici ha annunciato sui social la fine della relazione con Alex Wyse. I due si erano conosciuti all’interno del talent manifestando l’intenzione di proseguire la frequentazione fuori dal contesto televisivo. Le cose però non sembrerebbero essere andate per il meglio visto che è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra i due. Qualche giorno dopo però Cosmary è stata avvistata in compagnia di Nunzio Stancampiano e in molti hanno ipotizzato che ci potesse essere del tenero. I fan di Alex si sono scagliati contro la ragazza accusandola di averlo tradito. La verità però è venuta a galla.

Tra Nunzio e Cosmary c’è soltanto una bellissima amicizia che li unisce e che si è consolidata per il fatto di lavorare insieme a Battiti Live. Proprio in questo programma, durante una delle tappe, è successo qualcosa di inimmaginabile. Tra Cosmary e un altro ballerino è scattato un bacio. Di chi si tratta? Di Tommaso Stanzani. Nessuna love story tra i due visto che Tommaso è superfidanzato con Tommaso Zorzi. Nel video che ha fatto il giro del web c’è solo un bacio di scena che deriva da una coreografia che entrambi stavano interpretando.

Cosmary Fasanelli è single. La ragazza ha annunciato sui social la rottura con Alex Wyse conosciuto nella scuola di Amici. I due sono apparsi sempre affiatati tanto da mostrarsi insieme anche dopo la fine dell’esperienza nel talent. Cosmary Fasanelli ha scritto sui social un lungo messaggio rivolto ai fan in cu ha chiesto comprensione e rispetto per questo delicato momento. In un passaggio scrive: “a volte non tutto va come ti aspetti” sottolineando il fatto che la separazione non era affatto nell’aria. Non si conoscono i motivi anche perché sia Alex che Cosmary si sono trincerati dietro il silenzio assoluto.

Cosmary ha affidato i suoi pensieri ai social: “Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”. Il rapporto tra i due è stato piuttosto altalenante anche se le dichiarazioni rilasciate in interviste da parte di entrambi avevano fatto sperare per il meglio. Ora invece le loro strade si sono divise con grande rammarico per i fan che ci avevano creduto.











