Amici 21: Crytical parte in tour / Il gesto di Luigi, Albe, Alex e Christian…

Amici 21, Crytical ritrova Luigi Strangis, Albe, Christian Stefanelli e Alex Wyse

É uno dei talenti cantautori uscenti di Amici 21 di Maria De Filippi, Crytical, ora anche un acceso thread via social per un’emozionante reunion che lo coinvolge con Luigi Strangis, Albe, Christian Stefanelli e Alex Wyse. Mentre sale l’attesa per la puntata finale di Amici 22, l’ex concorrente rapper tra i cantautori in corsa al circuito canto di Amici 21 -edizione del talent show condotto da Maria De Filippi che tra i talenti annovera il fenomeno Pop Luca D’Alessio in arte LDA – torna a intrattenere dando il via al tour musicale che prende il nome del titolo del primo disco Ep post-Amici. Il Solo Francesco tour, che si apre il 10 maggio a Milano, per poi fare tappa il 16 maggio a Roma e il 19 maggio a Napoli. Così come annuncia l’annesso post pubblicato dall’ex Amici 21, via Instagram.

E, non a caso, é ora virale online, sui social, un fermo immagine della reunion post-talent registratasi in occasione della data apripista dei concerti dell’ex Amici 21, Crytical. Uno scatto che immortala l’ex pupillo di Anna Pettinelli, Francesco, mentre si intrattiene con la dolce compagnia di alcuni ex competitor, rivali amici ad Amici 21, che per l’occasione supportano il rapper al nuovo debutto live milanese. Quest’ultimi sono il ballerino Christian Stefanelli e i cantautori Luigi Strangis (vincitore di Amici 21), Albe (reduce dal rilascio del featuring per il singolo Cado di LDA) e Alex Wyse.

Ma che ne é stata dell’amicizia nata ad Amici, tra Crytical e il “Justin Bieber italiano”, LDA? Il “grande assente” alla reunion made in Milan nonché il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato si lascia immortalare, in data odierna 11 maggio 2023, tra le Instagram stories, mentre approda a Sharm El Sheikh. Cosa ha, quindi, in serbo LDA (ospite al nuovo evento di Radio Zeta Future Hits)? A spoilerare, un piccolo assaggio tra gli impegni in cantiere del cantautore reduce dal debutto festivaliero come il Big più giovane in corsa a Sanremo 2023, ci pensa proprio Crytical, annunciando LDA come special guest al concerto live previsto a Napoli tra le date del Solo Francesco Tour.

Crytical rompe il silenzio su LDA

“Con estremo onore posso finalmente annunciarvi l’ospite della data al FOQUS di Napoli: @lucadalessio_real. Luca, oltre ad essere uno degli artisti più forti che abbia mai sentito dal vivo -esordisce Crytical nel post di annuncio social sul concerto evento in collab con l’amico collega, LDA-, si riconferma ogni giorno una delle persone più vere in questo lavoro. Lù, un grazie per tutto quello che hai fatto per me non sarà mai abbastanza e nel mio piccolo sai che ti sarò accanto per sempre. Grazie per questo regalo. Ci vediamo il 19 per incendiare tutto”. Insomma, l’attesa reunion post-Amici 21, per i fan di Crytical e LDA ci sarà.

