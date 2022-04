Crytical, Amici 21/ La sfida Luigi sul rap. Pettinelli: “Prova iniqua”

Amici 21, Crytical e Luigi chiamati al guanto di sfida rap al terzo serale

Al terzo serale di Amici 21 di Maria De Filippi, atteso per il prossimo 2 aprile 2022 su Canale 5, i cantanti e pupilli di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, Crytical e Luigi Strangis, sono chiamati a sfidarsi in un guanto di sfida a prova medley rap. Un genere che a detta della maestra che ha richiesto il guanto, Pettinelli, è il linguaggio del 21esimo secolo per antonomasia, ragion per cui ciascun artista giovane è a suo dire tenuto a prestarsi anche al rap. Tuttavia, lo sfidante e lo sfidato, Crytical e Luigi, non troppo velatamente palesano di ritenere il guanto di sfida della Pettinelli una prova “iniqua”. Tant’è vero che Crytical ammette la difficoltà che Luigi potrebbe riscontrare alle prese con una prova come quella lanciata da voce Rds sul campo del terzo serale di Amici 21. Luigi reagisce stizzito alla sfida proposta, contestando che la Pettinelli abbia a più riprese criticato la scelta di Zerbi di sfidare Crytical in un guanto a prova di medley dai diversi generi musicali.

Le reazioni alla solidarietà di Crytical verso Luigi, prima del terzo serale di Amici 21

Nell’attesa di scoprire se Crytical al secolo Francesco Paone e Luigi Strangis vorranno sfidarsi a suon di barre rap -nel guanto voluto da Anna Pettinelli- nel frattempo l’opinione dell’occhio pubblico si divide, tra le reazioni più disparate sul conto dei due cantanti, in vista del terso serale di Amici 21: “Molto bello il fatto che Crytical abbia ammesso la non equità del guanto. Avrei apprezzato la stessa onestà intellettuale da parte di Luigi le volte scorse”, sottolinea un utente, tra i vari commenti social rilasciati sul profilo Instagram di Amici. Cosa accadrà al terzo serale di Amici 21? E soprattutto, chi la spunterà, accedendo così -di tutto diritto – al quarto tra i 9 appuntamenti serali previsti dello show di Maria De Filippi?

