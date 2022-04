Amici 21, Cuccarini dopo LDA vuole eliminare Luigi con Sissi/ Rudy cadrà nella stessa trappola?

Amici 21, Lorella Cuccarini sfida ancora Luigi Strangis con Silvia Cesana AKA Sissi

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Lorella Cuccarini sfida ancora una volta il pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, al nuovo guanto contro Sissi (Silvia Cesana), la sua pupilla, che in coppia con Alex ha battuto il duetto Luigi e LDA al guanto su Elisa del sesto serale, finendo così per contribuire a segnare l’eliminazione di Luca D’Alessio. Il che ha dato vita ad accese polemiche web, che in particolare fanno eco al team Rudy Zerbi, tacciando il team Cuccarini di iniquità del guanto su Elisa assegnato a un duo maschile, LDA e Luigi. “La verità è che tu vuoi vincere come tutti, ma non lo dici”, ha attaccato Lorella, Rudy, accusandola di mancata trasparenza e strategia. E ora la storia sembra ripetersi con il superstite Luigi.

“Il mio criterio per l’assegnazione dei guanti è chiaro- fa sapere Lorella alla comunicazione del guanto di sfida, nel daytime del 27 aprile 2022- , ho sempre scelto guanti mai contro qualcuno, ora lancio un guanto tra Sissi e Luigi”. La comunicazione alquanto inaspettata per Luigi, poi, prosegue sulla scia delle polemiche che contestano alla Cuccarini l’iniquità del guanto lanciato a Luigi in duetto con LDA (eliminato al sesto serale di Amici 21): “Chiaramente ho pensato ad un guanto nelle corde di Sissi. chiedo di omaggiare Whitney Houston. Non è la prima volta che i ragazzi affrontano una prova cover di repertorio. Sissi e Luigi saranno liberi di scegliere quale brano di repertorio eseguire sul palco. Sono sicura che Luigi saprà dimostrare quello di cui è capace”.

Luigi Strangis lancia una nuova frecciatina a Lorella Cuccarini, ad Amici 21

Le reazioni al guanto di sfida che Lorella Cuccarini lancia per il settimo serale di Amici 21? Se da una parte Sissi si palesa entusiasta di mettersi in discussione sull‘interpretazione di un brano della compianta black voice Whitney Houston, Luigi Strangis sferra dal suo canto una frecciatina avvelenata, tacciando “la più amata dagli italiani” di avergli riservato l’ennesima sfida iniqua. “Dico che è bello il guanto. Whitney Houston è un’artista che conosco. The greatest love of all è la mia preferita del suo repertorio”, dichiara quindi la cantante. E lo sfidante Luigi Strangis replica al vetriolo: “Equo… sto pensando, in generale Whitney ha un’estensione ampia e il guanto è ora su di me che non ho un’estensione pazzesca, è a favore di Sissi”.

E una domanda sorge ora spontanea: che Luigi Strangis possa rifiutare il guanto di canto? Staremo a vedere.











