Amici 21, Cuccarini sfida LDA e Luigi con Alex e Sissi/ “Non è equa”, è polemica

Amici 21, Lorella Cuccarini sfida i pupilli di Rudy Zerbi, LDA e Luigi

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, atteso per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Lorella Cuccarini sfida LDA e Luigi Strangis in un nuovo e avvincente guanto di sfida. Si tratta di una prova dove la showgirl chiama i pupilli di Rudy Zerbi alla sfida per il quinto serale del talent contro i suoi prediletti. Si parla quindi di un guanto di canto sulle note di Elisa.

La comunicazione del nuovo guanto di sfida – voluto da Lorella Cuccarini – giunge in un rvm tra le mura della casetta di Amici 21, nel daytime del talent in onda il 12 aprile 2022 su Canale 5.

“I guanti di sfida servono per far emergere i valori e le caratteristiche di tutti i concorrenti – esordisce Lorella Cuccarini nella motivazione alla base della sfida, lanciata per il quinto serale di Amici 21 -, un guanto con protagonisti LDA, Luigi, Alex e Sissi”.

Lda e Luigi insorgono contro il guanto ad Amici 21

Il messaggio della “più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, infine si conclude con testuali dichiarazioni: “Buon divertimento a tutti e 4 e che vinca il migliore”.

Rispetto al guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini per il quinto serale di Amici 21, le reazioni sono tra le più disparate. In particolare si raccolgono le reazioni avverse degli sfidati, Lda e Luigi Strangis. “Un guanto a loro favore”, sentenzia LDA, che al quarto serale ha riscritto Help! dei Beatles in collaborazione con Luigi. “Non è una sfida equa”, è la sentenza del rocker. Il guanto di sfida, quindi, potrebbe non essere accettato da Lda e Luigi: il duo pop-rock accetterà di mettersi alla prova sulle note di Se piovesse il tuo nome di Elisa?

Al quinto serale di Amici 21 tutto potrebbe accadere… Nel frattempo, i bookmakers indicano LDA, Luigi, Sissi e Alex tra i nomi dei candidati al titolo di vincitore finale del talent di Maria De Filippi…













