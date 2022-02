Amici 21 da il via alla gara inediti tra LDA, Albe e Luigi/ Ecco chi ha la meglio

In vista del via al rinnovato serale di Amici 21, LDA, Luigi e Alex si danno battaglia a colpi di inediti, tentando al contempo di aggiudicarsi l’ambita maglia dorata. I nuovi singoli dei cantanti e aspiranti ammessi al serale registrano, intanto, i primi numeri a 24 h dal rilascio e il figlio di Gigi D’Alessio si aggiudica ben due nuovi record. D’Alessio senior, intanto, sorprende con un gesto pubblico, esprimendo una curiosa preferenza tra i 3 giovani competitor.

Dopo aver conseguito il record su Spotify Italia – superando quota 16 milioni di ascolti con Quello che fa male, un traguardo che lo consacra come l’allievo più ascoltato di Amici 21 in corso- LDA è di nuovo messo in discussione nel pre-serale del talent. Il figlio d’arte non è ancora riuscito ad oggi ad ottenere la maglia dorata per l’accesso al serale (il cui inizio è atteso per il 19 marzo 2022, ndr), nonostante sia tornato ai vertici delle classifiche delle gare di canto indette al talent nella puntata del 20 febbraio, dov’è partita la sfida tra inediti che ora lo vede scontrarsi con Albe e Luigi. I singoli in competizione tra loro, di Luigi, LDA e Albe, rispettivamente Tondo, Io volevo solo te e Giravolte, segnano i primi traguardi su YouTube e Spotify, a 24 ore dal rilascio sui digital store nonché nelle varie piattaforme musicali web.

LDA primeggia: Gigi D’Alessio interviene nella gara inediti di Amici21

A primeggiare nella gara di canto apertasi tra gli inediti di Lda, Luigi e Albe, è il figlio di Gigi D’Alessio. Il 18enne è il primo concorrente di Amici 21 a debuttare in tendenza su YouTube Italia, posizionandosi alla #28 con Io volevo solo te, che registra oltre 30.ooo visualizzazioni, nonché il più alto numero di views al confronto in proporzione con i risultati di Luigi e Albe e i loro inediti, rispettivamente oltre 21mila views per Tondo e oltre 18mila views per Giravolte. Inoltre, anche su Spotify Italia, LDA fa la differenza: è infatti Io volevo solo te a registrare il più alto numero di stream, tra i tre brani competitor di Amici, superando quota 2mila riproduzioni giornaliere in all’incirca due ore. Alle spalle del 18enne, troviamo Albe con 2mila stream e Luigi con 1752 stream.

Nel frattempo, desta curiosità generale un gesto social di Gigi D’Alessio, che per i più -tra gli internauti – vuole essere il chiaro tentativo di liberare Luca D’Alessio dai pregiudizi di chi lo considera un raccomandato al talent, in quanto suo figlio e quindi figlio d’arte. Gigi ha messo like ai post che il profilo Instagram di Amici ora dedica agli inediti di Luigi e Albe e al contempo non ha battuto like al post dedicato al nuovo inedito di Lda. Una mera coincidenza, oppure un gesto voluto, quello da parte del cantante di Mon amour? C’è chi, nel web, scommette che dietro la curiosa mossa social di D’Alessio senior si celi la triste realtà che vedrebbe quest’ultimo costretto a contenere il suo supporto plateale verso il figlio Luca, al fine di non alimentare la polemica che vede il 18enne accusato di essere favoreggiato allo show di Maria De Filippi attraverso l’influenza del padre famoso. E una domanda sorge spontanea: quanto costa, oggigiorno, essere figli d’arte?



