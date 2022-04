Amici 21, Dario asfalta LDA: è polemica/ Ma figlio di Gigi D’Alessio tra i favoriti

Amici 21, LDA sotto giudizio, parla Dario

Sulla scia delle contestazioni del web sollevatesi in rete rispetto all’eliminazione di Carola Puddu decretatasi al quinto serale di Amici 21, è in corso una polemica mediatica che vede molti – tra i telespettatori del talent- criticare aspramente un giudizio negativo mosso alla vigilia dell’ultimo appuntamento tv serale dello show mosso da Dario Schirone verso Lda, a distanza. In una confidenza fatta alla fidanzata Sissi (Sissi Cesana), nella casetta dei talenti di Amici 21, Dario ha confortato la cantante in un momento di sconforto, dichiarando: “Ad esempio a me LDA non piace… Non mi piace mai quando canta”. Una critica dal punto di vista artistico che molti- tra i telespettatori attivi in rete sui social – ora contestano, tacciando Dario di avere intenzione di oscurare agli occhi del pubblico il compagno di studio Lda, oltretutto alle spalle, per mettere in luce il talento nel canto della fidanzata, Sissi.

In particolare sul profilo Instagram di Amici si legge una serie di contestazioni social sul conto di Dario, tra cui emerge la critica mossa da qualche utente che sottolinea che debba essere il pubblico ad esprimere delle preferenze sui talenti di Amici 21 e che quindi non debbano farlo i concorrenti del talent e che il parere di Dario sia inopportuno e in più un gesto che sa di mancato fairplay da parte del ballerino nei riguardi del cantante. Tuttavia, LDA vanta il supporto di molti, e non a caso i princapali siti di scommesse lo indicano come papabile vincitore del talent, Amici 21.

Lda vincitore di Amici 21? Cosa dicono le scommesse web

Se nella casetta di Amici 21, lui perde la compagna di studio amica, Carola, e riceve giudizi critici a sua insaputa dal resto dei compagni di talent, tra cui Dario, LDA viene premiato dai principali siti di scommesse nel web indette sul vincitore e in proiezione della finale del talent di Maria De Filippi. Il figlio di Gigi D’Alessio è infatti collocato al terzo posto nella classifica delle scommesse Sisal, Snai e Eurobet, che lo indicano come papabile terzo finalista e quindi possibile vincitore finale del talent.

Classifica Quote Snai.

Sissi: 2,5.

Luigi: 2,7.

LDA: 4,5.

Alex: 5,5.

Serena: 15.

Dario: 20.

Michele: 20.

Albe: 25.

Nunzio: 33.

Classifica quote Sisal

Alex 3.25

Sissi: 3,5.

LDA: 3,75.

Luigi: 5.

Michele: 9.

Dario: 12.

Serena: 16.

Albe: 33.

Nunzio: 33.











