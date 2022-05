Amici 21, Dario ‘minaccia’ Nunzio “aspetta che torno a casa, ti vengo a cercare”/ Debutto da giudice con show

Amici 21, Nunzio torna al talent: il ruolo inedito lo vede sentenziare tra Serena e Dario

Dopo aver subito l’eliminazione da Amici 21 al settimo serale e quindi ad un passo dalla semifinale del talent, attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano torna a intrattenere in tv. L’occasione è il ruolo inedito nelle vesti di -co-giudice della rinnovata prova Testa spalla, che lo aveva reso sconfitto di recente insieme a Sissi (Silvia Cesana), costringendoli quindi a vestire i panni di maggiordomi come pegno da scontare per la perdita subita dalla coppia vincente, Michele Esposito e Luigi Strangis.

Alla rinnovata gara Testa Spalla, che ha visto nel daytime settimanale Amici 21 contrapporsi tra loro i ballerini Dario Schirone e Serena Carella, quindi, Nunzio ha segnato il suo rientro al talent come aiutante in giuria di Maria De Filippi, riservando ai telespettatori una serie di dichiarazioni esilaranti e dal suo inconfondibile savoir faire. “Io sono di parte ma cerco di essere il più professionale possibile”, ha esordito il latinista, quando Maria dalla postazione analoga di giudice lo ha esortato a sentenziare sulla sfida Serena vs Dario. Dichiarazioni quelle dell’ex pupillo di Raimondo Todaro, che ora divertono non poco il popolo del web.

La sentenza di Nunzio scatena la “minaccia” di Dario, ad Amici 21

Il giudizio del latinista poi prosegue, con un commento sulla tecnica di ballo rispetto alla prova di memoria e coordinazione, e non solo, in un parallelo tra l’esibizione dell’ex compagna di squadra Serena e l’ex competitor, Dario. “Lui le mani ce le aveva messe bene e Serena più larghe- ha quindi proseguito Nunzio Stancampiano-. Però a livello di interpretazione vince Serena”. Un verdetto che lo sconfitto, Dario Schirone, ha contestato fermamente, sbottando contro Nunzio con fare di minaccia sarcastica: “Ma tu devi giudicare per memoria e coordinazione… Aspetta che torno a casa, ti vengo a cercare…”. Il botta e risposta tra Dario il perdente e Nunzio il “vingente” (così come si fa chiamare il catanese su TikTok), nel frattempo, scatenata le emoticon a forma di risate fragorose del web.

