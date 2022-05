Amici 21, Dario Schirone/ Crisi con Sissi? Lui fa sapere: “Mi mancherà…”

Amici 21, Dario Schirone ospite a Verissimo dopo l’eliminazione

E’ l’ultimo eliminato al serale di Amici 21, Dario Schirone, il quale dopo la sua uscita di scena -avvenuta tra non poche polemiche- torna ora a raccontarsi ai microfoni di Verissimo, nel consuetudinario appuntamento del weekend di Canale 5. Il ballerino modern è stato eliminato all’ottavo serale, ovvero la semifinale di Amici 21, che lo ha visto sfidarsi tra gli altri semifinalisti all’ultimo sangue in 3 manche molto combattute, dove in particolare Alessandra Celentano lo ha chiamato ad un guanto di sfida nella danza classica contro il pupillo, Michele Esposito.

Dario ha accettato la sfida al fine di mostrare la sua versatilità, tanto sostenuta dalla sua insegnante Veronica Peparini, ma non sono tardate ad arrivare le critiche della Celentano per lui, che gli contestano di essere impossibilitato a ballare nel mondo dello showbiz perché non preparato nella danza classica. “Devi lavorare sulla tecnica, hai molte carenze, la tua danza è mediocre. Puoi permetterti soltanto le coreografie della tua insegnante”, ha dichiarato la temuta insegnante, per poi rimarcare su Dario, parlando alla Peparini: “Deve studiare danza classica o non va da nessuna parte”. A causa delle ennesime critiche ricevute dalla Celentano, Dario ha accusato quello che sembra essere stato un attacco di panico, finendo sfinito a terra e a corto di fiato, peraltro in lacrime. Ciò nonostante, non si è arreso. Al ballottaggio finale ad eliminazione certa ha sfoderato tutte le sue capacità nella danza modern in un’esibizione acrobatica sulle note di Music di Madonna, eppure ciò non è bastato a far guadagnare all’ospite a Verissimo l’accesso all’ambita finale di Amici 21, dal momento che i 3 giudici Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno votato per la sua non conferma al grand final.

A comunicargli l’eliminazione dallo show è stata la produttrice e conduttrice di Amici 21, Maria De Filippi, nello studio tv del talent: “So quanto ci tenevi ad andare in finale, ma questa non è una bocciatura. Spero che tu sia contento di come hai ballato, e che tu creda in quello che fai”. Parole che hanno scatenato l’indignazione di alcuni telespettatori, che sui social hanno manifestato il dissenso rispetto alla sola eliminazione di Dario Schirone e la conferma alla finale di un finalista in più rispetto ai 5 finalisti previsti dalle anticipazioni TV. La conduttrice ha spiegato, però, che la conferma della coppia di fidanzati Serena Carella e Albe (Alberto la Malfa) fosse dipesa da un pari merito raggiunto alle votazioni dei giudici di Amici 21.

Il post-Amici 21 di Dario Schirone: l’addio a Sissi

In una prima intervista concessa dopo l’eliminazione ad Amici 21, ai microfoni di Witty TV, Dario Schirone ha tracciato un bilancio consuntivo della sua vita segnata dal percorso di studio della danza intrapreso al talent di Maria De Filippi, senza risparmiarsi dichiarazioni sulla cantante che lo ha fatto capitolare. “Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perché l’ho sentito, anche quando magari ero sottotono durante le lezioni in sala -ha dichiarato il ballerino modern, per poi proseguire-. Penso di aver reagito nel modo più forte che potevo, anche con tutte le mie insicurezze”. Infine, a conclusione dell’intervento, Dario Schirone si è espresso sull’addio a Sissi al talent e i il futuro post-Amici 21: “Sono contento di tutte le scelte che ho fatto, dei miei comportamenti, anche del mio modo di essere a volte un po’ pesante. Mi mancherà il fatto di convivere con Sissi… Adesso torno a casa e riabbraccio mia madre, mio padre e mio fratello, che mi mancano da morire“. E una domanda sorge ora spontanea: che per il ballerino e la cantante possa innescarsi una crisi d’amore, data la separazione dettata dall’uscita di scena di Dario dal talent?











