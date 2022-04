Amici 21, Dario Schirone è il vincitore del ballo?/ Cosa dicono i bookmakers…

Amici 21, Dario Schirone è tra i più quotati alla vittoria

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21, previsto per il 2 aprile 2022 su Canale 5, Dario Schirone si impone tra gli allievi della scuola di Canale 5 più quotati alla vittoria del circuito danza. O almeno questo è stando alle scommesse che i bookmakers lanciano sulla piattaforma online adibita ai pronostici, Eurobet.

Dario Schirone, concorrente ammesso al serale di Amici come componente della squadra capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, secondo le quote Eurobet lanciate sulla finale di Amici 21 prevista per il 14 maggio 2022, è infatti quotato a 21 nel pronostico sul vincitore finale di Amici 21, in un pari merito con l’allievo della Celentano, Michele Esposito, alle spalle delle colleghe ballerine Serena Carella e Carola Puddu, rispettivamente pupille di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Quest’ultime sono, infatti, le prime due ballerine più quotate -tra i concorrenti cantanti e ballerini- rispetto alla vittoria finale del talent, a pari merito con quota 16, seppur alle spalle dei cantanti Sissi, Luigi, Alex, LDA, Aisha.

Dario Schirone vincitore di Amici 21?

Quando ormai mancano poche ore al terzo serale di Amici 21, è ancora presto per dire se Dario Schirone abbia un margine alto o meno di possibilità, di vincere il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 21.

