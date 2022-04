Amici 21, De Filippi stronca la lovestory Alex & Cosmary/ “Perché stai con sto pesantone?””

Amici 21, Alex e Cosmary tornano a contattarsi dopo l’addio

Alla vigilia del quinto serale, previsto per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Alex al secolo Alessandro Rina appare piuttosto giù di morale. Non a caso, la conduttrice Maria De Filippi decide di metterlo in contatto con Cosmary, la sua ultima fiamma, conosciuta nella scuola più amata dagli italiani ed ex allieva di Alessandra Celentano. Tra i due giovani si è registrato una ddio fulmineo, quando -ad un passo dall’inizio del serale- la ballerina è stata eliminata dal giudice Garrison Rochelle al ballottaggio che l’ha vista in sfida esterna contro John Erik Dela Cruz.

“Questo è giù di morale, quindi ti ho chiamato”, parla quindi la De Filippi a Cosmary, in un collegamento telefonico a tre, che coinvolge anche Alex. E il cantante e pupillo di Lorella Cuccarini risponde con un timido “Ciao”. “Non ti sento, però, grida” replica Cosmary, che poi aggiunge sincerandosi che il suo ragazzo stia bene dal momento che le distanze li separano. “Mi fa strano parlare così. C’eri fino a ieri e immagino tu lo sappia…” dichiara Alex, senza quindi aprirsi sui sentimenti e le sensazioni che nutre rispetto alle distanze che lo dividono dalla ballerina mora.

Alex, poi, palesa di non sentirsi totalmente a suo agio nella scuola, in primis per via delle critiche che riceve sul suo talento. Ma Cosmary lo rincuora: “A me tu arrivi tanto. Mi manchi tanto”. A questo punto interviene la regina di Canale 5. Maria De Filippi lancia una stoccata ad Alex, nel tentativo di spronarlo ad esternare i suoi sentimenti verso Cosmary, o comunque di farlo aprire di più: “Non fare il figo, vuoi dirle che ti manca? Dire ‘mi manca’ non ti succede nulla. Sei sicura di voler stare con sto pesantone?”. Ma non è tutto.

La conduttrice del talent e del dating-show sui sentimenti Uomini e donne, Maria De Filippi, poi, prosegue ad Amici 21 incalzando Cosmary sulla lovestory che la vincola, almeno formalmente, ad Alex (Alessandro Rina), almeno fino a quando i due non ufficializzeranno una rottura tra loro, che negli ultimi giorni è sulla bocca di tanti detrattori della coppia, certi che il cantante non corrisponda gli stessi sentimenti alla ballerina. “Dimmi 3 motivi per cui stai con sto pesantone…”, incalza quindi Cosmary, la conduttrice. “Lui è possessivo?”, prosegue Maria De Filiippi. E a questo punto arriva la replica della ballerina: “Lui non è geloso, magari qualche atteggiamento sembra esserlo…”. E la conduttrice punzecchia Alex: “Non sa che faccia fare e non sa dove mettere le mani, e tutte le sue sicurezze sono andate via…”.

E una domanda sorge ora spontanea: che Alex e Cosmary stiano vivendo una crisi d’amore extra-Amici di Maria De Filippi, che Alex e Cosmary non vogliano rendere nota al pubblico tv? Nel frattempo Cosmary esorta Alex a godersi il suo percorso di studio ad Amici 21 e a non essere “serioso” come appare agli occhi di molti: “Mancano 5 settimane, non preoccuparti di nulla, divertiti”.











