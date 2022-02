Amici 21/ Diretta 27 febbraio 2022 e concorrenti al serale: ospiti Il Volo ed Enrico Brignano

Amici 21: anticipazioni e diretta 27 febbraio

Domenica 27 febbraio, alle 14, canale 5 trasmette un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. Il serale è ormai alle porte e sono tanti gli allievi ancora in bilico e che rischiano di non accedere alla fase più importante del talent show di Maria De Filippi. Tra questi ci sono sicuramente Crytical, LDA, Calma, Aisha, Leonardo, Nunzio e Christian che sono stati sottoposti già ad una prova da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Dopo averli fatti esibire, è stata stilata una classifica che avrebbe portato all’eliminazione per chi occupava gli ultimi posti. I tre alievi che avrebbero dovuto abbandonare la scuola erano Calma, Christian e Nunzio.

AMICI 21/ Anticipazioni registrazione puntata 27 febbraio 2022: Celentano Vs Nunzio

I tre, tuttavia, sono stati graziati e per loro è stata solo una lezione. I due insegnanti hanno voluto mostrare agli allievi di Amici 21 che, giunti ad una fase cruciale del talent, tutti dovrebbero avere le conoscenze per poter sfoggiare il proprio talento senza errori. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda oggi. Calma, Christian e Nunzio rischieranno ancora la permanenza nella scuola?

Amici 21, blackout totale in studio durante la registrazione/ Puntata interrotta poi…

Amici 21, la gara di cover e di ballo

In attesa di scoprire se saranno assegnate altre maglie per il serale Amici 21, l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021-2022 vedrà i cantanti impegnati in una gara di cover. A giudicarli arriveranno tre ragazzi con una carriera già decennale alle spalle e famosi in tutto il mondo ovvero Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo.

Gara anche per i ballerini le cui esibizioni, come svela in anteprima la pagina Instagram Amici News, saranno giudicate da giudici esterni. La classifica finale sarà stilata facendo la somma dei voti di Emanuel Lo, Massimiliano Sodini e Gabriele Rossi.

Morgan vs Amici "Era un inferno"/ "Cacciato? No, scappato dicendo: sono comunista"

Quali sono gli ospiti della puntata di oggi di Amici 21? Enrico Brignano e…

Non solo i ragazzi de Il Volo tra gli ospiti della nuova puntata con il pomeridiano di Amici 21. Dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Amici News, infatti, ospite di Maria De Filippi sarà Enrico Brignano che regalerà un po’ di leggerezza a tutti gli allievi desiderosi di cominciare a realizzare il proprio sogno conquistando il serale.

Come sempre, non mancheranno le discussioni tra gli allievi. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per il ballo, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, si scotnreranno anche oggi? Lo scopriremo nel corso della puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA