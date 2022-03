Amici 21/ Diretta 6 marzo 2022: tutti i concorrenti ammessi al serale, Malgioglio ospite

Amici 21, anticipazioni e diretta puntata 6 marzo

Domenica 6 marzo, alle 14 su canale 5, Maria De Filippi conduce un imperdibile appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. Quello in onda oggi dovrebbe essere l’ultimo prima del serale che partirà ufficialmente sabato 19 marzo, in prima serata, sulla rete ammiraglia della Mediaset. Non tutti gli allievi, tuttavia, sono sicuri di poter partecipare al serale. Oggi, però, tutti gli allievi scopriranno il proprio destino. Tutti i cantanti e ballerini ancora in bilico sognano di poter partecipare alla fase più importante del talent show.

Chi riuscirà a conquistare l’ambita maglia ora nel corso del pomeridiano di Amici 21 di oggi? A svelarlo sono gli spoiler pubblicati dalla pagina Amici News. A sorpresa, Maria De Filippi annuncerà il passaggio di tutti gli allievi alla fase serale. Anche oggi, tuttavia, non mancheranno gare di canto e di ballo.

Malgioglio giudice della gara di canto di Amici 21

Ultima gara di cover per i cantanti di Amici 21. A giudicare le esibizioni degli allievi stilando, successivamente la classifica, sarà uno dei parolieri più importanti della musica italiana ovvero Cristiano Malgioglio. Toccherà a lui stilare la classifica delle cover. A conquistare il primo posto sarà Gio Montana, seguito da Luigi, Crytical, Lda e Calma.

Successivamente, i concorrenti subiranno un nuovo giudizio, stavolta da parte di Beppe Vessicchio. Per il maestro, al primo posto ci sarà LDa seguito da Calma, Gio Montana e Crytical. Alla gara giudicata da Vessicchio non parteciperà Luigi che, grazie al primo posto nella classifica generale, conquisterà la maglia del serale.

Amici 21, gara di ballo con Kledi

Anche i ballerini dovranno esibirsi durante il pomeridiano di Amici 21 in una gara giudicata da uno dei professionisti e successivamente maestri più amati dal pubblico come Kledi Kadiu. A conquistare il primo posto sarà Alice seguita da Christian, Nunzio, Leonardo e Nunzio. Spazio, poi a Crhstian. Il ballerino, in settimana, ha espresso dubbi sulla perplessità di restare nella scuola e provare ad accedere al serale. Sia Raimondo Todaro che Maria De Filippi hanno provato a farlo ragionare.

Nel corso dell’appuntamento pomeridiano di Amici 21 di oggi, l’insegnante di latino tornerà sull’argomento spiegando a Christian di dover prendere da solo la decisione senza lasciarsi influenzare. Cosa farà il ballerino? Deciderà di restare o abbandonerà ad un passo dal serale? Infine, ospite della puntata sarà Michele Bravi reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

