Amici 21/ Diretta puntata 13 febbraio 2022, eliminati e ospiti: Emma, Irama, Sangiovanni, Aka7even

Amici 21: diretta puntata 13 febbraio 2022

Domenica 13 febbraio, alle 14, canale 5 trasmette la puntata puntata del pomeridiano di Amici 21. Maria De Filippi accoglierà in studio non solo tutti gli allievi che stanno lottando per conquistare una maglia del serale, ma anche i professori, pronti a supportare i ragazzi, ma anche a discutere tra loro. Al tavolo degli insegnanti di canto ritroveremo Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini mentre alla cattedra degli insegnanti di danza ci saranno Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.I veri protagonisti della puntata saranno come sempre tutti gli allievi che saranno chiamati ad esibirsi non solo davanti ai propri insegnanti, ma anche davanti a giudici speciali.

Anche nella puntata di oggi di Amici 21, infatti, tutti i cantanti e tutti i ballerini non potranno stare tranquilli. In vista del serale, le sfide aumentano così come il livello di difficoltà. La commissione ha così deciso di sottoporre tutti gli allievi ad una nuova sfida che sarà giudicata da un giudice esterno com’è accaduto nelle precedenti gare di canto e di ballo.

La gara delle cover e la gara di ballo in scena ad Amici 21

Durante la fase del serale, gli allievi di Amici 21, ogni settimana, devono preparare tantissime canzoni e coreografie per difendere il proprio posto nella scuola. Al serale manca ancora qualche settimana, ma tutti gli allievi sono chiamati a dimostrare il proprio talento e a difendere la propria maglia già da oggi. Tutti i cantanti si sfideranno in una nuova gara di cover. Al termine di tutte le performance sarà stilata una classifica. A giudicare le varie esibizioni assegnando i voti a ciascun cantante sarà Emma Marrone, nata nella scuola di Amici e reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

I ballerini di Amici 21, tuttavia, a loro volta, non potranno dormire sonni tranquilli. Anche per loro è prevista una nuova gara di ballo e a giudicare le varie esibizioni sarà una vecchia conoscenza della scuola come Marcello Sacchetta come svelano gli spoiler della pagina Twitter “Amici News”.

Tutti gli ospiti della puntata del 13 febbraio di Amici 21

Oltre a giudicare la gara delle cover dei cantanti di Amici 21, Emma Marrone è anche una dei tanti ospiti speciali che, questo pomeriggio, si esibiranno davanti al pubblico del talent show di canale 5. Emma, così, oltre ad assegnare i voti ai cantanti della scuola, si esibirà sulle note di “Ogni volta è così”.

Direttamente dal Festival di Sanremo 2022, inoltre, arriverà ad Amici 21 anche Aka7even che farà cantare tutti con il brano “Perfetta è così”. Inoltre, secondo gli spoiler della pagina Amici News, ospiti della puntata odierna del pomeridiano saranno altri due ex allievi della scuola, a loro volta reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022 ovvero Sangiovanni che si esibirà sulle note di “Farfalle” e Irama con “Ovunque sarai”.



