Amici 21/ Diretta puntata 20 febbraio 2022: Elodie ospite, gara delle cover

Amici 21, anticipazioni e diretta 20 febbraio 2022

Il pomeridiano di Amici 21 torna in onda oggi, domenica 20 febbraio 2022 con una puntata imperdibile per i fans del talent show di Maria De Filippi. Spazio, anche oggi, all’assegnazione delle maglie per il serale che prenderà il via al termine dell’edizione attualmente in onda di C’è posta per te. Nello scorso appuntamento con il pomeridiano, hanno conquistato la maglia Alex, Dario, Michele e Sissi. Chi riuscirà ad ottenerla nell’appuntamento di oggi? Ad accedere direttamente al serale oggi sarà Carola come svelano le anticipazioni della pagina Twitter Amici News.

Chi, invece, non riuscirà a strappare in anticipo il biglietto per la finale saranno Luigi e LDA. Entrambi gli allievi di Rudy Zerbi dovranno riuscire a stupire il proprio insegnante per portare a casa l’amibta maglia oro. Oltre alle assegnazioni delle maglie per il serale non mancheranno le nuove gare di canto e di ballo.

Elodie giudice della gara di canto Amici 21

Grande ritorno nella scuola di Amici 21 durante il pomeridiano in onda oggi. Ospite speciale della puntata sarà Elodie Di Patrizi la cui carriera, partita dallo studio di Amici, ha spiccato il volo in pochi anni. Elodie, tuttavia, stando alle anticipazioni, non regalerà alcuna esibizione canore al pubblico. In compenso giudicherà la gara delle cover. Dopo aver ascoltato tutte le performance, Elodie stilerà la classifica e, dagli spoiler della pagina “Amici news” a vincere sarà Aisha e LDA che regalerà una sua versione del brano di Jovanotti “Le tasche piene di sassi” che dedicherà al fratellino Francesco, nato poche settimane fa.

Per Luigi, invece, ci sarà una sfida a sorpresa che si rivelerà, poi, uno scherzo e un bellissimo regalo da parte di Maria De Filippi e della produzione di Amici 21. In studio arriverà Alex Britti con cui potrà duettare suonando la chitarra.

La gara di ballo Amici 21: Alessandra Celentano contro Garrison?

Se i cantanti affronteranno la gara delle cover, nel pomeridiano di Amici 21 in onda oggi, anche i ballerini affronteranno una gara. A giudicarla saranno giudici diversi. Dagli spoiler, al primo posto della classifica, si piazzerà Serena. Non mancheranno, inoltre, gli scontri tra giudici e insegnanti.

In particolare, il voto di Garrison farà infuriare Alessandra Celentano. L’ex insegnante di Amici assegnerà un 6,5 all’allieva della Celentano che esprimerà il proprio disaccordo scontrandosi con il collega. Nonostante tutto sarà proprio Carola ad accedere al serale.



