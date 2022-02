Amici 21/ Diretta puntata 6 febbraio 2022: Carlo Verdone e Vanessa Incontrada ospiti?

Amici 21: anticipazioni e diretta 6 febbraio 2022

Dopo la pausa della scorsa settimana, oggi, domenica 6 febbraio, alle 14 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. La corsa al serale che comincerà ufficialmente al termine dell’edizione attualmente in onda di C’è posta per te, è cominciata. Gli allievi, ogni settimana, sono chiamati davanti alla commissione degli insegnanti per confermare la maglia. Sfide, esami e prove sempre più difficili mettono alla prova i talenti della scuola più famosa d’Italia. Cosa accadrà, dunque, nel nuovo appuntamento pomeridiano?

A svelarlo è proprio la pagina Instagram di Amici 21 che anticipa ciò che sarà trasmesso a partire dalle 14 di oggi dalla rete principale di Mediaset. “Domenica 6 Febbraio, vi aspettiamo tutti alle 14.00 su Canale 5 con una nuova puntata di Amici21! Pronti a scoprire chi riconfermerà la maglia dorata e proseguirà la sua corsa al Serale?”, si legge sui social.

La sfida al televoto dei cantanti di Amici 21

Grandi emozioni, ma anche tensioni nel corso della nuova puntata del pomeridiano di Amici 21 nel corso della quale sarà svelato il risultato della sfida al televoto dei cantanti. Negli scorsi giorni, durante il daytime, è stata aperta una nuova sfida tra i cantanti che hanno scelto di partecipare con degli inediti. Le scelte sono state: Aisha – Bad vibes; Albe – Millevoci; Alex – Accade; Calma – Routine; Crytical – Casa mia; LDA – Quello che fa male; Luigi – Partirò da zero; Sissi – Come come.

Al pubblico è stata data la possibilità di esprimere la propria preferenza con il televoto che è stato chiuso nel corso dello stesso daytime. Oggi pomeriggio, durante il nuovo appuntamento pomeridiano, Maria De Filippi svelerà l’esito finale. Chi avrà vinto la sfida?

Vanessa Incontrada e Carlo Verdone ospiti in studio?

Dopo la sfida settimanale con il vincitore decretato dal televoto, nel corso della puntata di Amici 21 di oggi, come anticipa il profilo Twitter “Amici News”, i cantanti dovrebbero affrontare un’altra sfida. Oggi, infatti, tutti gli allievi di canto dovrebbero misurarsi sulle cover e a giudicarle ci dovrebbe essere un giudice d’eccezione come Carlo Verdone che, oltre ad essere un maestro di cinema, è anche un appassionato di musica.

Ospite della nuova puntata Amici 21 dovrebbe essere anche Vanessa Incontrada, protagonista della fiction “Fosca Innocenti”, in onda su canale 5 da venerdì 11 febbraio, in prima serata.

