Amici 21, due eliminazioni lampo per punizione/ A rischio anche LDA, è polemica

Quando ormai manca poco al via al serale di Amici 21, si preannunciano delle eliminazioni lampo dalla scuola e il rischio non riguarda tutti i concorrenti, bensì solo un gruppo di allievi tra cantanti e ballerini. Il motivo alla base della svolta? La produzione ritiene inammissibile alcuni atteggiamenti assunti dai ragazzi – rei di non studiare abbastanza nel contesto scuola e di ritenersi già arrivati- al pre-serale. Da qui la scelta dei prof di indire una sfida lampo per ciascuna categoria, canto e ballo, tra gli allievi a rischio per provvedimento disciplinare, come LDA, al termine delle quali verrà decretata una doppia eliminazione. Nel frattempo, la scelta dell’eliminazione lampo dalla scuola scatena diverse reazioni avverse, sia dentro che fuori la scuola di Canale 5.

Come emerge dal daytime di Amici 21 in corso , Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno deciso di unire le forze in un provvedimento disciplinare da impartire ad un ristretto numero di allievi della scuola, tacciati di sminuire l’importanza della chance di essere al talent-show. Si tratta di Leonardo, Aisha, Calma, Nunzio, Crytical, Christian e LDA. I ragazzi in questione, non a caso, sono convocati dai due prof, per l’importante comunicazione: dovranno dividersi in due sfide nelle rispettive categorie, ballo e canto, al termine delle quali l’ultimo classificato ballerino e l’ultimo classificato cantante saranno costretti a lasciare la scuola di Maria De Filippi.

Un provvedimento che è contestato apertamente al proprio insegnante, da LDA. “Luca tu fai un po’ come ti pare, tu non puoi discutere le assegnazioni… puoi benissimo preparare la tua carriera fuori da qui, sulle tue gambine. Se sei qui è perché credi che una scuola possa servirti”, l’accusa del prof al suo pupillo e il figlio di Gigi D’Alessio controreplica: “Ho fatto una proposta alla vocal coach in buona fede. Ho iniziato a scrivere e mi dispiace che questo passi come un atto di presunzione“.

Nel frattempo, sono in molti, tra gli internauti a sostenere i propri beniamini nonché allievi di Amici 21 finiti a rischio eliminazione dal talent, per cattiva condotta. “Non sono per niente d’accordo con queste eliminazioni”; “No raga, non fate scherzi!”; “Ridateci Amici di una volta”, si legge non a caso tra i commenti social di contestazione rilasciati sul profilo Instagram del programma Mediaset. Poi c’è chi infierisce su LDA, accusandolo ancora una vola di raccomandazione perché figlio di Gigi D’Alessio: “Il pippone a LDA come se non avesse ancora un posto in finale!”. Ma c’è chi -tra i fan più accaniti- difende il detentore del record di ascolti di Amici in corso con Quello che fa male, reduce dal rilascio di Io volevo solo te: “E’ migliorato tanto, questa è una mossa per fare hype”; “Luca ti amo, sei troppo avanti”.

