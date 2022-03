Amici 21, Elena Manuele lancia una frecciatina a LDA?/ “Karma. Se volete v’insegno la tecnica”

LDA al centro di un affondo post-Amici 21: cosa accade con Elena Manuele

E’ stato breve il suo percorso di studi intrapreso ad Amici 21, sotto l’ala protettrice di Rudy Zerbi, che prima l’ha accolta nel suo team encomiandola a prima della classe alla stregua di LDA per poi metterla in discussione fino a decretarne l’eliminazione, e ora Elena Manuele torna al centro dell’attenzione mediatica per quella che sembra essere una frecciatina rivolta al figlio di Gigi D’Alessio. Una sorta di attacco social, che invoca il “karma”.

Aka7even lancia un guanto di sfida a LDA?/ "Sono io il Justin Bieber italiano"

I due giovani e ormai ex compagni di squadra si sono conosciuti ai casting per il talent, condivisi nella speranza di un’ammissione, a cui seguiva poi un invito per lei a casa da parte di LDA, e in famiglia lui le regalava qualche ora dopo un inedito. Dopodiché i due si sono persi di vista, dal momento che il 18enne ha avuto accesso nella scuola a settembre e lei è subentrata a sorpresa da allieva nella scuola, qualche settimana dopo il via al talent. Tra i due la convivenza parte con qualche avvicinamento che farebbe ben sperare ai fan su un possibile flirt in casetta, ma le speranze si affievoliscono quando i cantanti si trovano a discutere sui turni di routine previsti per le pulizie nella scuola.

Amici 21, chi vincerà il serale?/ Scontro finale tra LDA e Alex, cosa dicono i bookmakers

Volano accuse nella classe, con Elena che -dopo aver avvertito un distacco da LDA nei suoi riguardi- passa all’attacco del 18enne, tacciandolo di non contribuire alle pulizie della casetta. Ma il figlio di Gigi D’Alessio replica piccato, sbugiardandola: “Non è vero. A Natale ci siamo stati noi 3 stron*i che abbiamo cucinato per tutti”. Il 18enne poi rimarca: “Valutiamo tutto, anche le pulizie in camera”. E in queste ore segnate da una rissa sfiorata in casetta ad Amici 21 – tra LDA, Alberto La Malfa e Serena Carella- Elena Manuele torna ad avere voce in capitolo sulle faccende domestiche di casa Mediaset, con quella che il web segnala come un affondo social ai danni di LDA: “Karma. Se volete v’insegno la tecnica”. Il riferimento del cinguettio su Twitter della giovane sarebbe al quesito che si è posto LDA rispetto alla defezione “incriminata” segnata da Albe e Serena al turno delle pulizie, con i due che dormivano mentre la classe chiedeva il loro contributo: “Ma ci credi al karma?”. Insomma, Elena sembra aver commentato la nuova querelle sulle pulizie di Amici 21, con una frecciatina a LDA. Che vi sia un conto in sospeso tra loro?

LDA e Albe, rissa sfiorata ad Amici 21/ Lite su pulizie: "Non mi passa per il c*zzo!"

LDA detiene il record di ascolti tv di Amici 21

Nel frattempo sale l’attesa generale per il via al serale di Amici 21 in corso, che si registrerà il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5 con un trio di giudici d’eccezione e 3 squadre rivali pronte a darsi battaglia. LDA al momento detiene il record di ascolti in streaming, registrando oltre 17 milioni di stream su Spotify Italia con l’inedito di debutto ad Amici di Maria De Filippi, dal titolo Quello che fa male.

Che il record Spotify del figlio d’arte possa anticipare la vittoria finale per il 18enne al talent show? Nel frattempo, i bookmaker scommettono sul papabile vincitore del talent, stilando una prima classifica in prospettiva della finalissima di Amici 21, che vede sul podio Alex, Sissi e LDA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA