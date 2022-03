Amici 21, eliminati Calma e Christian: lo sfogo/ “C’è un solo vincitore”, “Zero rimpianti”

Amici 21: tra gli eliminati del secondo serale, si conferma Calma

Il secondo serale di Amici 21 in corso, andato in onda il 26 marzo 2022 su Canale 5, ha decretato le due nuove eliminazioni dal talent di Calma al secolo Marco Barbieri (già anticipato dagli ultimi spoiler tv) e Christian Stefanelli (la cui uscita di scena ha smentito la preannunciata eliminazione di Crytical ). Al termine dell’appuntamento tv del sabato sera di Canale 5 -che ha decretato la loro uscita di scena dal format prodotto e condotto da Maria De Filippi- il cantante e ormai membro uscente dal talent del team capeggiato dal mentore Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e il ballerino ex membro della squadra in corsa al serale facente capo al mentore Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, si sono raccontati a margine della loro uscita di scena dalla scuola più amata dagli italiani.

Christian eliminato da Amici 2022/ "Hai smesso di ballare", il rimprovero di Maria

Nel suo intervento post-talent, Calma si è palesato soddisfatto del percorso di studio intrapreso ad Amici 21, che lo ha forgiato sia come persona che come artista e cantautore: “Quando si viene qua sappiamo tutti che si tratta di una gara ad eliminazione e la gara ha un solo vincitore. Sono riuscito a livello umano a superarmi, dalla convivenza all’arte di arrangiarsi. Dal punto di vita artistico ho collaborato con artisti di livello”. E la domanda che sorge spontanea è, ora, dove si vede adesso che è fuori dal talent? “Domani mi vedo nello studio a casa, a scrivere, perché ho dimostrato che Calma può dire qualcosa e condividere”, replica ancora. E, nonostante le polemiche che lo coinvolgono in questi giorni per il caso “La paranza”, assicura infine che ad Amici 21 ha “trovato degli amici e auguro il meglio a tutti”.

CALMA ELIMINATO AD AMICI 2022/ L'inedito non basta: 'battuto' da Leonardo!

Christian si racconta dopo Amici 21: il premio Marlù agli eliminati

Anche Christian Stefanelli, subito dopo l’addio ad Amici 21, ha avuto modo di raccontarsi in toto, anche a margine dell’uscita di scena dal talent, senza risparmiarsi allusioni alla crisi che lo ha visto minacciare in più occasioni il ritiro dal talent durante il percorso di studio maturato nella scuola. “Zero rimpianti. Gli ultimi mesi non sono stati facili e da tre 4 giorni mi sono ripreso e sono contento di essere uscito quando mi sono ripreso -esordisce, quindi, ammettendo la sua resurrezione benedetta sul palco da Maria De Filippi-. Al Christian del primo giorno direi di non mollare mai, di non arrendersi al primo ostacolo, poi quello che viene, viene…”. Cosa ha in cantiere tra i progetti da realizzare in futuro? ” Ora torno da mia mamma -fa sapere ai fan-, a prendere le lezioni di danza, a preparare quello che facevo prima, tra gare e viaggi. Continuerò… “. Infine un saluto speciale al cast dei concorrenti di Amici: “L’amicizia che c’è tra noi, Amici, è bella”.

Amici 21, Calma sfotte "La paranza" di Daniele Silvestri/ Il precedente di Briga "Celentano me fa schifo"

Delle reazioni a caldo che si rilevano tra i telespettatori attivi sui social -rispetto al verdetto del secondo serale di Amici 21- va sottolineato che molti internauti contestano a gran voce le eliminazioni del terzo e quarto eliminato da Amici 21, dopo Alice Del Frate e Gio Montana. Ma Amici 21 dona a ciascun eliminato dal serale il premio Marlù, introdotto dalla ballerina professionista del talent, Giulia Pauselli: “Marlù dona un premio del valore di 7mila euro a ciascun eliminato, per ricordagli di credere in se stesso e nei propri sogni. Keep dreaming!”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA