Amici 21, eliminati quarto serale/ Pronostici squadre: LDA, Nunzio, Crytical…

Amici 21, le squadre rivali del serale anticipano eliminabili ed eliminati del quarto serale

Alla vigilia del 4° serale di Amici 21, previsto per il prossimo 9 aprile 2022 su Canale 5, i membri delle 3 squadre competitor della fase finale dello show -ovvero i team Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Anna Pettinelli-Veronica Peparini, Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro- indicano i nomi dei possibili nuovi eliminabili ed eliminati. Il pronostico in questione si registra al rinnovato daytime di Amici 21, in onda il 7 aprile 2022, e a cominciare è la squadra formata dai pupilli di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Del team Cucca-Toda, Dario indica come eliminabili ed eliminati del 4° serale di Amici 21: “Nunzio, perché anello debole sia a livello interpretativo che tecnico, Aisha che non mi arriva quando canta, Alex mi piace ma se deve scegliere preferisco guardare Serena ballare che Alex cantare”. La parola passa poi a Crytical: “Nunzio perché non amo il latino, Aisha dei tre cantanti mi piace di meno, Serena perché non mi convince come Sissi e Alex “. Tocca ad Albe: “Aisha tra i cantanti è in fondo per me, tra Nunzio e Serena salvo Serena, Alex non lo ascolterei per gusto”. Del team Cele-Zerbi, Crytical indica: ” Michele, è subentrato dopo e l’ho visto solo nel classico e Carola la preferisco a lui, Luca in arte LDA a differenza di Luigi lo vedo meno completo”. Albe: “Carola, Michele, perché Luigi e LDA li ritengo più forti, tra Luca e Luigi elimino Luigi, perché di gusto personale ascolterei Luca”. Dario: “Carola, perché la vedo spenta e prima la vedevo con la caz*Imma, e LDA mi dispiace ma la sua musica non l’ascolterei, Michele che non trovo versatile, lo trovo sempre in choreo liriche e classiche e Luigi in quella squadra è imbattibile”.

La seconda squadra a fare pronostici su eliminati e eliminabili al quarto serale di Amici 21 è il team Cucca-Todo, e a partire è Alex: “LDA, Luigi e Carola, Michele è perfetto in quello che fa”. LDA, Luigi e Michele sono gli eliminabili ed eliminati anche per Nunzio, Aisha. Serena: Michele, LDA e Carola, Luigi si salverebbe a prescindere. Sissi: “Anch’io dico LDA, Carola e Luigi, Michele è bravissimo”. Del team Petti-Pepa, Sissi indica: “Crytical, perché nonostante il suo rap, mi manca la musicalità”. Alex : “Crytical, perché in Albe ho visto un risveglio”. Nunzio: “Dario è forte, Albe mi piace perché lo reputo pazzo, Crytical dico”. Aisha: ” Crytical è bravo a scrivere e veloce nel rap, ma fa cose molto simili tra loro”.

La terza squadra a fare pronostici su eliminati e eliminabili al quarto serale di Amici 21, è il team Zerbi-Cele. Carola indica: “Nunzio come ballerino, Aisha come cantante, e la terza tra Serena o Alex”. LDA: “Io i 3 cantanti, Sissi, Alex e Aisha, così si giocano chi deve restare”. Michele: “Aisha, in confronto ad Alex e Sissi è brava, però non la ritengo di quel livello, Nunzio come ballerino, non lo ritengo di livello e poi dico Serena, anche se è brava”. Luigi: ” Aisha, Nunzio e Alex, perché Serena e Sissi sono una spanna sopra”. LDA: “Dario, perché mi piacciono Albe e Crytical ti dico la verità”. Carola: “Albe, perché tra i due cantanti preferisco il rapper Crytical e poi anche perché Dario è bravo”. Luigi: “Albe, Dario è forte come ballerino, Crytical merita il serale e può andare avanti con Dario”. Michele: “Crytical, Albe mi piace e Dario è un bravo ballerino”.

