Amici 21, eliminati quinto serale/ Pronostici: Nunzio, con Albe e Serena…

Amici 21, chi sono gli eliminabili del quinto serale?

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il prossimo 16 aprile 2022 su Canale 5, i tre team competitor della fase finale del talent di Maria De Filippi tremano come foglie all’idea di perdere uno o più elementi, tra i cantanti e ballerini in corsa per il montepremi finale. E nelle ore in cui si tengono le registrazioni del quinto serale di Amici 21, in data odierna, è possibile delineare un pronostico sui nuovi candidati al ballottaggio e all’eliminazione, per un massimo di 2-3 eliminati, da decretarsi all’atteso nuovo appuntamento tv del sabato sera di Canale 5.

LDA Amici 21, Bandana nuovo tormentone / "L'America sembra te, più lontana"

A registrare delle nuove eliminazioni, perdendo così pezzi del proprio puzzle, tra le 3 squadre competitor la più quotata è la squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Il noto team potrebbe vedersi costretto a dire addio a 1 fino a un massimo di 3 membri, dal momento che è risultato essere il team a perdere il maggior numero di manche all’ultimo nonché quarto serale di Amici 21. Ai due o 3 nuovi ballottaggi per l’eliminazione, quindi, potrebbe finire, in occasione del quinto serale, tra gli elementi dei Cucca-Todo i ballerini Nunzio Stancampiano, Serena Carella e Alex (Alessandro Rina), i quali sono finiti a rischio eliminazione al primo ballottaggio del quarto serale. I tre concorrenti sono stati indicati -dalla squadra avversaria trionfatrice del 4° serale, capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano – come gli anelli deboli della scuola più amata dagli italiani e potrebbero quindi rivedersi a rischio eliminazione o rivelarsi tra io nuovi eliminati ad Amici 21.

Amici 21, LDA batte il record stream/ "Quello che fa male" verso il doppio platino

Del team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini potrebbero invece rivedersi a rischio ed essere eliminati, invece, il cantante Albe (Alberto La Malfa, fidanzato di Serena) e il ballerino Dario Schirone. Questo dal momento che i due sono finiti al ballottaggio al termine della seconda manche del quarto serale di Amici 21, in quanto indicati come anelli deboli della scuola dal team Cele-Zerbi.

Del team trionfatore del quarto serale di Amici 21 -capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e che è reduce dalla vittoria di tre manche su tre in un’unica puntata- potrebbero inaspettatamente finire al ballottaggio e in eliminazione i membri concorrenti finiti nel mirino dei nuovi guanti di sfida. Si parla nel dettaglio di Carola Puddu, Luigi Strangis e LDA. La ballerina classica è chiamata da Raimondo Todaro a sfidare la pupilla ballerina di quest’ultimo, Serena Carella, in un pezzo modern che la metterebbe in estrema difficoltà, al punto che la pupilla di Alessandra Celentano è finita in lacrime, a poche ore dalle registrazioni del quinto serale. Luigi e Lda sono chiamati in duo alla sfida contro Alex e Sissi, come voluto dalla mentore di quest’ultimi, Lorella Cuccarini, su una prova di canto sulle note di Elisa, che richiede una certa vocalità e tecnica nel canto.

Amici 21, Cuccarini sfida LDA e Luigi con Alex e Sissi/ "Non è equa", è polemica

Chi sarà eliminato al 5° serale di Amici 21?

E se a decretare gli eliminabili, ovvero i concorrenti in ballottaggio, sono gli insegnanti nonché i timonieri delle tre squadre competitor, a stabilire gli eliminati sono invece i 3 giudici adibiti alle votazioni per le eliminazioni di Amici 21, ovvero Emanuele Filiberto di Savoia, Stash Fiordispino e Stefano De Martino. Quest’ultimi sono portavoci del consenso popolare del pubblico tv, nel talent. E sulla base della classifica televoto indetta nel web da Reality house, concernente le preferenze del pubblico sui concorrenti – è possibile anticipare chi tra gli eliminabili potrebbero rivelarsi i nuovi eliminati, al quinto serale di Amici 21. Si tratta di Nunzio Stancampiano e Serena Carella (ultimi nella classifica televoto provvisoria) del team Cucca-Todo, a cui -nel caso in cui si registrassero tre eliminazioni- potrebbe aggiungersi un nome tra Albe e Dario Schirone (penultimi nella classifica televoto provvisoria) del team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA