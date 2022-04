Amici 21, eliminati sesto serale/ Pronostici: LDA a rischio, Dario e Albe… ma occhio a Nunzio

Amici 21, chi sono gli eliminabili del sesto serale?

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il prossimo 23 aprile 2022 su Canale 5, i tre team competitor della fase finale del talent di Maria De Filippi tremano come foglie all’idea di perdere uno o più elementi, tra i cantanti e ballerini in corsa per il montepremi finale. E nelle ore in cui si attendono le registrazioni del rinnovato serale di Amici 21, in data odierna, è possibile delineare un pronostico sui nuovi candidati al ballottaggio e all’eliminazione, per un numero compreso da 1 a 3 eliminati, da decretarsi all’atteso nuovo appuntamento tv del sabato sera di Canale 5.

A registrare delle nuove eliminazioni, perdendo così pezzi del proprio puzzle, tra le 3 squadre di Amici 2022 la più quotata è la squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Il noto team potrebbe vedersi costretto a dire addio a 1 fino a un massimo di 3 membri, dal momento che è risultato essere il team a perdere il maggior numero di manche all’ultimo nonché quinto serale di Amici 21. In sede di ballottaggio per l’eliminazione, quindi, potrebbe finire, in occasione del sesto serale, tra gli elementi dei Cucca-Todo la ballerina Serena Carella e il cantante Alex (Alessandro Rina) e Sissi (Silvia Cesana), i quali sono finiti a rischio eliminazione al secondo ballottaggio del quinto serale ma occhi puntato su Nunzio sempre incline a finire al ballottaggio. I tre concorrenti sono stati indicati -dalla squadra avversaria trionfatrice della seconda manche, capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano – come gli anelli deboli della scuola più amata dagli italiani e potrebbero quindi rivedersi a rischio eliminazione o rivelarsi tra io nuovi eliminati ad Amici 21.

Del team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini potrebbero invece rivedersi a rischio ed essere eliminati, invece, il cantante Albe (Alberto La Malfa, fidanzato di Serena) e il ballerino Dario Schirone. Questo dal momento che i due sono finiti al ballottaggio al termine della prima manche del quinto serale di Amici 21, in quanto indicati come anelli deboli della scuola dal team trionfatore, Cele-Zerbi.

Del team trionfatore del quinto serale di Amici 21 -capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e che è reduce dalla vittoria di due manche su tre in un’unica puntata- potrebbero inaspettatamente finire al ballottaggio e in eliminazione i cantanti Luigi Strangis e LDA, in quanto finiti a rischio ballottaggio perr l’eliminazione al termine della 3° manche del quinto serale, vinta dal team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che li ha indicati come eliminabili.

Chi sarà eliminato al sesto serale Amici 2022? I possibili finalisti…

E se a decretare gli eliminabili, ovvero i concorrenti in ballottaggio, sono gli insegnanti nonché i timonieri delle tre squadre competitor, a stabilire gli eliminati sono invece i 3 giudici adibiti alle votazioni per le eliminazioni di Amici 21, ovvero Emanuele Filiberto di Savoia, Stash Fiordispino e Stefano De Martino. Quest’ultimi sono portavoci del consenso popolare del pubblico tv, nel talent. E sulla base della classifica che si delinea sulle quote di scommesse Eurobet circa i candidati al posto di finalisti alla finale di Amici 2022 – è possibile anticipare chi tra gli eliminabili potrebbero rivelarsi i nuovi eliminati, al quinto serale di Amici 21. Si tratta di Dario e Albe (che si collocano tra gli ultimi nella classifica provvisoria Eurobet sulla possibile finale e i papabili finalisti e il vincitore di Amici 2022) del team Pettinelli-Peparini, a cui -nel caso in cui si registrassero tre eliminazioni- potrebbe aggiungersi Serena Carella (quartultima nella medesima classifica Eurobet ) del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

