Amici 21, ex Veronica Peparini affonda Nunzio/ “Ok, carino e poi cosa fa?”

Il sesto serale di Amici 21, andato in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5, ha segnato il ballottaggio più appassionante della fase finale del talent in corso, quello tra Luca D’Alessio in arte LDA e Nunzio Stancampiano. Il cantautore napoletano ha emozionato il pubblico riscrivendo Elisa, in Se piovesse il tuo nome, in duetto con Luigi Strangis, e il ballerino catanese ha infiammato il palco a colpi di movenze latin, eppure lo show dei due non è bastato a salvarli, tanto che i due si sono schierati l’uno contro l’altro tra le annesse polemiche dei fan, che avrebbero fatto carte false per vederli entrambi accedere alla finale di Amici 21. Sul conto di Nunzio, che ha battuto LDA al ballottaggio finale del sesto serale con choreo latin, come La copa de la vida di Ricky Martin, si esprime ora l’ex marito di Veronica Peparini, una degli insegnanti di danza di ruolo al talent. E l’intervento dell’esperto avviene in un modo piuttosto aspro, ai danni di Nunzio.

In particolare, in un intervento condiviso con il popolo della rete, Fabrizio Prolli ha rilasciato la sua critica testuale su Nunzio Stancampiano, rispetto al pas de deux fatto con Serena Carella, compagna di squadra del latinista ad Amici 21, sotto la direzione degli insegnanti Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini: “Che ne penso dell’esibizione di Serena e Nunzio (Casa Vianello)? Che se fossero rimasti dentro al letto sarebbe stato meglio. Lui non lo trovo più interessante e mi annoia. Dopo che ha ballato dico ‘ok carino e poi cosa fa?’”.

Fabrizio Prolli boccia Nunzio e promuove Serena Carella di Amici 21

Tuttavia, l’esperto di danza ritiene l’altra pupilla di Raimondo Todaro oltre Nunzio, Serena, invece una ballerina valida, al serale di Amici 21: “Serena invece spero arrivi in finale. Lei per me è brava e se continua a studiare farà della danza il suo mestiere. Se potessi farei rientrare Leonardo e uscire Nunzio. Perché Leonardo è più bravo“.

Alle battute finali dello sfogo condiviso con LDA a margine del loro ballottaggio finale, Nunzio ha assicurato al figlio di Gigi D’Alessio di sentirsi sereno perché consapevole di aver dato il massimo, certo che di lì a poco sarebbe stato eliminato da un rivale degno. Previsione quella del “sensitivo” Nunzio, poi, smentita dal verdetto dei giudici, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, che hanno salvato il latinista e non LDA.

