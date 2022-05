Amici 21, fan contro giuria e Maria apre televoto/ Stravolte le valutazioni giudici?

Il settimo serale di Amici 21, che ha segnato il ballottaggio finale tra Nunzio Stancampiano e Albe (Alberto La Malfa) e la conseguente eliminazione dal talent del primo, desta tra le polemiche più disparate in rete. I contestatori sui social di fatto stigmatizzano che i voti dei giudici abbiano messo a rischio due colonne portanti del serale dello show di Canale 5 e il talent intanto accoglie la richiesta popolare della riabilitazione del televoto del pubblico. Come emerge dal daytime di Amici 21, in onda il 2 maggio 2022 su Canale 5, si è aperto il televoto sia sul canto che sulla danza, “Vota il tuo preferito”.

Amici 21, Nunzio accoglienza da star/ Bagno di folla al rientro a casa

Il contest chiede ai cantanti di registrare delle esibizioni nel canto, sulla cui base il pubblico può esprimere una propria preferenza. Il primo ad esibirsi è Albe (Alberto La Malfa), in una performance sulle note di Karma, il suo nuovo inedito. “Torni da me come il Karma” è il motto ricorrente nei lyrics dell’inedito, che si candida all’elezione del tormentone dell’estate 2022 in arrivo. Poi, è il turno di Alex (Alessandro Rina), che si esibisce sulle note dell’inedito dal titolo Senza chiedere permesso, una ballad evocativa che esorta ad essere se stessi, senza il consenso altrui e che è in queste ore #1 su iTunes, nella Top Songs chart: “Ma adesso voglio vivere ogni giorno, senza chiedere permesso”. Luigi Strangis dal suo canto si esibisce sulle note dell’inedito Tienimi stanotte, che al debutto ha raggiunto la posizione #1 nella Top Songs chart su iTunes Italy. Un brano pop-rock sull’amore e la passione che lega due anime e due corpi in modo indissolubile e la richiesta di lui avanzata a lei di tenerlo accanto di “notte”, anche quando tutto è avverso all’amore: “Niente è come noi, tu tienimi stanotte”. Poi è infine la volta di Sissi (Silvia Cesana), che si esibisce sulle note di Dove sei, una ballad introspettiva, che nel rifrain invita l’anima gemella a farsi avanti e ad amare senza freni e le paure che impediscono un amore: “Se ti ami è la mia svolta”.

Perché LDA assente a Verissimo?/ Dopo Amici 21 progetti e record

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)