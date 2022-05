Amici 21 finale 2022/ Vincitore, eliminati e diretta: Amoroso ospite, Sissi favorita?

Amici 21 Serale 2022, finale: anticipazioni e finalisti in gara

Maria De Filippi si prepara a chiudere Amici 21 con la finale in onda questa sera, 15 maggio, in prima serata su Canale 5. Il serale Amici 2022 giunge al termine con una puntata che regalerà al pubblico colpi di scena e grandi emozioni, il tutto in diretta, in modo da poter dare la possibilità ai telespettatori di decretare il proprio preferito. Per la prima volta in 21 edizioni, i finalisti a contendersi la vittoria sono in sei: Alex (cantante), Luigi (cantante), Sissi (cantante), Albe (cantante), Michele (ballerino) e Serena (Ballerina).

In studio ad Amici 21, ad affiancare Maria De Filippi manche dopo manche non mancherà la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors; e, ovviamente, a supportare gli allievi ci sarà il team dei professori che, fino alla scorsa settimana, era organizzato in squadre.

Come si svolgerà la finale di Amici 2022? Manche e televoto

Come sarà organizzata la finale Amici 21? Ormai le squadre non esistono più: ogni allievo gioca per se e sfida gli altri di volta in volta per tentare di arrivare alla vittoria. Il regolamento della finale svela che i sei allievi si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. “Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; – si legge nel regolamento – altre manches saranno valutate esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide che saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma”. Queste, dunque, le modalità attraverso le quali si arriverà alla sfida finale di Amici 2022, anche se (tranne la finale) non è specificato quali manche saranno votate solo dal televoto e quali no.

Tutti i premi e le giurie della finale Amici 21

Prima della proclamazione del vincitore, verranno assegnati una serie di premi ai finalisti del serale di Amici 2022. Oltre al premio di 150 mila euro in gettoni d’oro assegnato al vincitore di Amici 21, verranno distribuiti i seguenti premi: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web; il premio Radio, ovvero una targa al pezzo ritenuto più radiofonico; il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

Finale Amici 2022: ospiti e come votare

Ovviamente non mancheranno ospiti nel corso della finale di Amici 21. Maria De Filippi ritroverà sul palco la sua amata Sandrina: Alessandra Amoroso, ex vincitrice di Amici e oggi cantante di grande successo, torna sul palco che l’ha incoronata in attesa del 13 luglio 2022, quando sarà protagonista dell’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”. Non mancheranno siparietti divertenti e chissà che non torni per l’ultima volta anche Nino Frassica.

Ma come fare a votare il vostro allievo preferito durante la finale di Amici 21? Ecco tutte le modalità per farlo: da mobile inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1; da sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv); da app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset); da app WittyTV (previa registrazione WittyTv) da Smart Tv e decoder abilitati.

