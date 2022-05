Amici 21 finale, Albe primo eliminato/ “Non ho mai creduto nei sogni”

Amici 21 serale 2022, finale: il primo eliminato tra i finalisti, Albe, si racconta a Witty TV

Il grand final di Amici 21 -talent prodotto e condotto da Maria De Filippi- ha decretato, tra una sfida e l’altra di canto e ballo, come prima eliminazione quella di Albe (Alberto La Malfa). Il cantante e pupillo di Anna Pettinelli al talent vanta il merito di essere il secondo talento nel canto per il maggior volume di ascolti e ascoltatori su Spotify Italia, dopo l’eliminato al sesto serale, Luca D’Alessio in arte LDA (talento record su Spotify Italia per il numero di stream per un singolo, Quello che fa male, numero di ascoltatori mensili, numero di ascolti complessivi con la sua musica). Un traguardo che, stranamente, non è stato menzionato dai giornalisti della sala-stampa adibita alla critica, al grand-final di Amici 21, il che ha scatenato la polemica web del momento, che grida allo snobismo subito da Albe al talent-show.

A margine del percorso di studio nel canto e personale intrapreso al talent di Maria De Filippi, intanto, il primo eliminato alla finale di Amici 21 rilascia delle dichiarazioni a caldo in un intervento concesso a Wittytv, dove tra le altre cose fa dell’autocritica. “Io ho sempre avuto questo problema – esordisce il cantate di Karma, l’inedito che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate-, non ho mai creduto nei sogni. Ho sempre sognato tanto. Ci sono tante persone come me fuori, che hanno questo problema”.

Il monito di Albe è quello di coltivare la propria passione

Nel corso del suo intervento post-eliminazione dal grand-final di Amici 21, poi, Albe sente di dover lanciare un monito generale, a sostegno di chiunque sogni di poter coltivare la propria passione e di farne il suo lavoro: “Secondo me se c’è passione, costanza -cosa che non ho mai avuto prima di venire qua- e impegno, si può coronare un sogno”. Ma cosa ha rappresentato quindi Amici 21 per Albe? “In realtà è un percorso umano. Dietro quello che vedete, ci sono persone di cuore, che creano questo viaggio di emozioni irrepetibile -fa sapere in conclusione, il cantante certificato disco d’oro FIMI con il singolo lanciato ad Amici 21, Millevoci-. Un viaggio che ti fa crescere. Si può fare, l’ho fatto io e fatelo anche voi”.

