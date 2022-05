Amici 21 finale, Flaza si riattiva online ed è polemica/ Attacco a Luigi vincitore?

Amici 21, finale: l’ex allieva Flaza pubblica una storia sibillina e riceve attacchi social per Luigi Strangis

Il grand final di Amici 21, com’era prevedibile che accadesse, ha riservato emozioni al cardiopalmo al pubblico tv a suon di sfide, premi e riconoscimenti e relative polemiche social, tra queste quella sollevatasi in rete su Flaza. Quest’ultima, ex allieva di canto del talent appena ultimato, nel corso della diretta finale del talent, è stata presa di mira dai contestatori web per una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, contenente l’immagine di un clown. Un’emoticon che il web ha correlato al trionfo di Luigi Strangis, asso-pigliatutto della finale di Amici 21 in quanto vincitore della categoria canto e finale del talent oltre ad altri riconoscimenti conseguiti in puntata. Che l’Instagram story sibillina di Flaza sia riconducibile proprio al trionfo di Luigi? La cantante ed ex pupilla di Lorella Cuccarini, eliminata dal talent proprio dalla sua insegnante di canto per una serie di infrazioni del regolamento commesse nel suo percorso di studio- come i ritardi di cui si è resa protagonista agli appuntamenti convenuti nel talent, come quello ad un incontro con i costumisti dello show- decide ora di rompere il silenzio sulla querelle social.

Il messaggio di Flaza a sua difesa e le parole su Luigi, vincitore di Amici 21

A fronte delle critiche social ricevute a margine dell’Instagram story sibillina, Flaza si difende a spada tratta in un sentito messaggio pubblico, che esorta il web a non sparare sentenze affrettate sulla base delle sole apparenze: “Quanto odio libero che mandate. Sono più di 6 mesi che sono uscita da Amici, ancora ricevo messaggi d’odio, minacce di morte e insulti liberi dalla mattina alla sera. Siamo un un paese democratico è vero, ma mi sono un po’ stancata delle continue critiche sul mio conto. Vi ricordo che io in primis sbagliando ho portato un grande esempio in tv e sicuramente ho potuto rappresentare la categoria dell’essere umano che commette errori, quella che oggi sembra essersi estinta. Questo per precisare che il mio percorso ad Amici è stato personale più che musicale e mi ha aiutata a crescere sotto tanti punti di vista. Sono cresciuta e sono cambiata e sono felice di aver imparato cose nuove dalla mia vita”. E ancora: “Tutto ciò che dico e che faccio da 6 mesi viene automaticamente collegato a un contesto che non mi appartiene più da tempo e sono stanca che la gente mi metta in bocca parole che non dico o mi faccia protagonista di gesti che non faccio. Sarei un’ipocrita a non festeggiare la vittoria di un ragazzo che insegue il mio stesso sogno. È ora che tutti quanti inizino a capire che il telefono che avete tra le mani è un’importantissima arma di distruzione e va usato con cautela e sempre con rispetto. Se pensate di conoscermi per 4 apparizioni in tv è arrivata l’ora in Italia di ridimensionare i parametri, o forse di azzerarli e ripartire da zero”.

Ma non è tutto. La replica della cantante poi prosegue con una promessa che lei fa a se stessa, indipendentemente dalla sua eliminazione ad Amici 21, con tanto di menzione di Luigi, il vincitore assoluto del talent: “Io continuerò per sempre a fare musica, perché la musica è la mia vita, forse attraverso questa potrete conoscermi meglio, di certo non sfogando le vostre frustrazioni sulla mia vita, che nonostante tutto continua. 90% delle persone che mi insultano promuovono messaggi contro la violenza e il bullismo nei propri profili social. Ricordatevi che anche io sono un essere umano. Detto ciò bravo Luigino e voi fatevi una camomilla”.

