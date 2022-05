Amici 21, finale/ Il regolamento: votano pubblico e giurie, i premi in palio e…

Amici 21, i particolari della finale a 6 concorrenti

Ci siamo, mancano ormai poche ore alla messa in onda della finale di Amici 21, attesa per il 15 maggio 2022 su Canale 5, e intanto Amici notizie divulga del nuovo appuntamento TV in arrivo le annesse anticipazioni. Le stesse preannunciano dei particolari importanti, concernenti il sistema di votazione adibito al grand final, diviso a metà tra il televoto del pubblico e quello delle giurie di qualità. Ma non solo. Il portale beninformato rende noto inoltre il valore del montepremi finale, la vincita in gettoni d’oro al trionfo a fine circuito ballo o canto e gli altri premi messi in palio al talent.

Nel dettaglio, secondo quanto preannunciato dagli spoiler tv, nel corso delle manche di sfida del grand final, ad eleggere i due concorrenti che in ultimo si sfideranno alla finalissima per la decretazione del vincitore finale non sarà solo il pubblico attraverso il televoto, ma ai telespettatori si aggiungeranno i giudici esterni. Nel corso delle varie manche di sfida, di cui si compone il grand final di Amici 21, i 6 semifinalisti si sfideranno all’ultimo sangue, alle prese di prove di ballo e canto, e l’esito delle sfide sarà stabilito per il 50% dai voti del televoto del pubblico e per il 50% dai voti delle giurie tecniche. Chi saranno i vincitori di Amici 21? Sfida dopo sfida, il numero dei concorrenti in corsa per la vittoria dei circuiti danza e canto, unitamente al conseguimento del montepremi finale del talent, si ridurrà, fino alla finalissima, che si registrerà tra i due ultimi finalisti superstiti della finale. A decretare il vincitore finale sarà il solo televoto del pubblico. I codici adibiti alle votazioni dei concorrenti per il pubblico del televoto saranno resi noti durante lo show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Anche in occasione della finale di Amici 21 saranno conferiti degli importanti riconoscimenti. Tra i premi da conferirsi, si preannunciano: -il montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro; -il montepremi di fine circuito canto o ballo del valore di 50mila euro in gettoni d’oro;

-il premio critica Tim, del valore di 50mila euro e consegnato da un giuria formata dalle principali testate web e cartacee; -il premio TIM del valore di 30mila euro, assegnato da una giuria tecnica;

-il premio Siae;

– Il premio assegnato dalle Radio al brano più radiofonico tra gli inediti lanciati al talent dai cantanti; -il premio Oreo, del valore di 20mila euro, assegnato da una giuria tecnica; – il premio Marlù, del valore di 7mila euro, assegnato a tutti i finalisti. Sul palco del grand final presenzierà Alessandra Amoroso: l’ex Amici potrebbe coprire il ruolo di super ospite e giudice. Tra le special-guest anche Sogia Goggia: la campionessa di scii presenterà in anteprima assoluta l’evento olimpico Milano-Cortina 2026. Presenti anche i 3 giudici del serale, Stefano De Martino, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia, così come il coreografo e direttore artistico del talent, Stephane Jarny. La regia è a cura di Andrea Vicario. A concorrere per la vittoria del montepremi finale e il ritiro dei premi oltre che per il trionfo nella propria categoria di appartenenza, canto o ballo, sono il cantante Albe, la ballerina Serena, il cantante Luigi, il cantante Alex, il ballerino Michele, la cantante Sissi.

