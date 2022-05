Amici 21, finale: Michele Esposito vince il ballo/ Cosa dicono i pronostici…

Amici 21, finale: Michele favorito nel ballo ma….

Strada in discesa per Michele Esposito nella finale di Amici 21? Il giovane ballerino è, infatti, considerato il favorito per quanto riguarda il titolo di vincitore nella categoria ballo. A dirlo sono i bookmakers in vista dell’ultima puntata di oggi, domenica 15 maggio 2022, in onda su Canale 5. Infatti, i principali siti di scommesse come Sisal, Snai e Planetwin tramite i dati relativi alle quotazioni dei sei finalisti, hanno disegnato la possibile classifica finale.

Dai dati in questione,allo stesso tempo si rilevano anche i nomi dei papabili vincitori delle due categorie in gioco nel talent di Amici 21, il canto e il ballo. Nella classifica “generale” disegnata dagli scommettitori sul vincitore finale del programma di Maria De Filippi Michele Esposito si posiziona al terzultimo posto.

Il ballerino e pupillo di Alessandra Celentano da un lato è il primo talento su cui i bookmakers puntano come papabile vincitore del circuito ballo, che mette in palio un montepremi di 50mila euro, d’altra parte non è ritenuto il possibile vincitore del programma, titolo per il quale si possono vincere 150mila euro. Ma non è finita qui, visto sono previsti anche altri premi per i sei finalisti di Amici 21. Basti pensare al premio Siae e al premio delle Radio per il brano inedito più radiofonico, a cui però Michele Esposito non ambisce essendo ballerino, non cantante.

Le quote di scommesse puntano su Michele Esposito?

Michele Esposito sembra dover avere vita facile con Serena Carella nella sfida che riguarda appunto il circuito del ballo di Amici 21. Questo è almeno è ciò che dicono i bookmakers regalandoci le previsioni in vista della finale. Ma la gara è tutta un’altra storia, motivo per il quale è importante prendere tutto con le pinze. Del resto, il talent show di Maria De Filippi nella sua storia ha regalato diverse sorprese.

Michele Esposito, solo terzultimo nella classifica dei favoriti alla vittoria finale di Amici 21 ma al contempo favorito alla vittoria del circuito ballo, vede il suo successo quotato a 8.00 per Snai e Planetwin, mentre per Sisal la vittoria è ancor più lontana, visto che in questo caso la quota è 12.00. Staremo a vedere, quindi, come si classificheranno i sei finalisti di Amici 21 e in particolare se le previsioni ci hanno visto giusto per il ballerino Michele Esposito.











