Amici 21, finale/ Michele vola a Milano e Serena “espatria” a New York

Amici 21 Serale 2022, Michele batte Serena nella danza: i premi

Il grand final di Amici 21, in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, decreta il trionfo di Luigi Strangis nel circuito canto e il trionfo di Michele nel circuito danza. Il girone dei ballerini, che vedeva Serena e Michele contendersi la vittoria del montepremi di categoria del valore di 50mila euro, è stato segnato dall’annuncio di due premi per i giovani competitor. Michele è chiamato da Roberto Bolle a prendere parte a La festa della danza, o meglio allo spettacolo On dance di Milano, e se il vincitore del ballo ad Amici 21 vola al capoluogo lombardo imponendosi come giovane primo ballerino, la concorrente battuta Serena Carella fa il salto di qualità con un volo diretto nel cuore di New York. Viene offerto alla pupilla di Raimondo Todaro di andare a studiare in America -attraverso una borsa di studio meritata-e di frequentare la prestigiosa scuola di danza Alvin Ailey di New York. Una notizia importante per la ballerina, che può dirsi a tutti gli effetti un prodotto di Amici 21, dal momento che attraverso il talent lei ha avuto un margine di crescita artistica nel ballo più importante rispetto a Michele, che prima del talent aveva avuto modo di formarsi in un collegio in Svizzera.

Michele passa alla finalissima con Luigi, cosa accade ad Amici 21

Dopo la vittoria del ballo, con l’annesso montepremi del valore di 50mila euro e l’annuncio dell’invito a On dance, Michele Esposito accede alla finalissima con Luigi Strangis, cantante e concorrente favorito al trionfo finale secondo le scommesse dei bookmakers sui siti di scommesse adibiti, Sisal, Snai e Planetwin. “Non lo avevo capito”, dichiara Michele, quando Maria De Filippi annuncia a lui e a Luigi di essersi aggiudicati i rispettivi montepremi delle categorie di appartenenza, danza e canto, del valore di 50mila euro ciascuno. Il cantante Luigi, dal suo canto, sembra assaporare in modo consapevole il trionfo, dopo un percorso di vita e di talent lungo e difficile, spesso messi in difficoltà dal diabete di cui lui è affetto.

