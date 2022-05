Amici 21 finale: s’infiamma la polemica con Albe/ “Lda e Nunzio finalisti mancati”

Amici 21, l’affaire Albe divide il pubblico tv: esplode la polemica sulla finale del talent

Continua a far discutere l’accesso alla finale di Amici 21 di Albe (Alberto La Malfa), dal momento che il cantante si è rivelato il primo eliminato all’evento dei finalisti e non solo. A detta delle polemiche web del momento, il cantante di Millevoci (singolo certificato disco d’oro da FIMI) avrebbe subito un trattamento iniquo al grand final del talent, alla luce del fatto che, incalzati da Maria De Filippi sul primo eliminato tra i finalisti, dalla sala stampa nessun giornalista ha riconosciuto ad Albe dei meriti, salvo poi, sul finale dell’evento, Tv zoom, che ha ricordato in generale “il percorso favoloso del giovane ad Amici”. Nessuno ha però riconosciuto ad Albe il merito del volume di ascolti e ascoltatori che registra su Spotify Italia, che fanno di lui il secondo talento di Amici 21 nel canto, alle spalle del “finalista mancato”, LDA al secolo Luca D’Alessio, che – reduce dal rilascio del primo album eponimo avvenuto il 13 maggio 2022- segna ora il tutto esaurito alle date dell’instore tour per la promozione del suo lavoro discografico.

E se da una parte ci sono le contestazioni del web a favore di Albe, dall’altra c’è chi invece si ostina a pensare – tra gli internauti – che nonostante il successo su Spotify il cantante non meritasse l’accesso alla finale di Amici 21. La sua insegnante di canto ad Amici 21, Anna Pettinelli, è invece convinta di aver puntato su un giovane talento, che è all’inizio di una lunga carriera discografica. Non a caso il nuovo inedito di Albe, Karma, che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate, è uno dei più apprezzati dal popolo della rete e ora scala le classifiche musicali, in particolare in queste ore si impone nella Top 200 delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia. “Tutto pilotato. La sfida doveva essere tra Alex e Luigi. a tanto si sapeva già chi avrebbe vinto. Truccato!”, “Povero ragazzo Albe, mi ha fatto tenerezza nessuno lo ha nominato in nulla non dovevano portarlo alla finale per figuraccia…”, ” si legge tra i commenti contrastanti tra loro sul grand final.

Finale di Amici 21 tra le molteplici polemiche: dati di ascolti tv da flop?

Albe è inoltre anche al centro di un’altra contestazione web, ovvero il web ritiene che per ciò che concerne il premio della critica TIM conferito a Sissi (Silvia Cesana) – si sia registrato misteriosamente un solo voto per il cantante, facendo perdere al giovane ogni speranza di ottenere il premio del valore di 50mila euro e al contempo il voto sarebbe stato sprecato ai danni di Alex, che avrebbe potuto soffiare a Sissi l’ambito riconoscimento, in quanto ritenuto da molti più talentuoso della cantante. Le polemiche sulla finale di Amici 21 non finiscono qui. C’è anche chi, oltre a considerare LDA il vincitore morale per i record raggiunti al talent (è il primo talento a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, il primo a firmare un contratto discografico, la major Sony Music Italia, il primo ad avviare un instore-tour promozionale, nonché il primo artista di Amici 21 per volume di ascolti e ascoltatori su Spotify Italia, con oltre 60 milioni di plays su tutte le piattaforme musicali), nomina Nunzio Stancampiano tra i finalisti mancati del talent. Il latinista di Catania, tuttavia, potrebbe coprire un ruolo inedito nell’edizione in arrivo di Amici 22 e in partenza a settembre 2022, dato il successo di pubblico riscosso in tv. Che possa diventare il braccio destro del suo mentore Raimondo Todaro e/o la spalla destra di Maria De Filippi alla conduzione dello show, il latinista?

Sulla scia delle contestazioni generali, inoltre, si rileva che la finale di Amici 21 non abbia registrato i dati di ascolti tv sperati, divenendo la finale meno vista al confronto con la finale di Amici 20, registratasi con i finalisti Deddy, Aka7even, Sangiovanni, Giulia Stabile e Tancredi.

La finale di Amici 21 è stata vista il 15 maggio da 4 milioni di spettatori con il 28 5 di share. Quindi nessun impennata, nessuna tendenza in crescita per il talent.

