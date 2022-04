Amici 21, finalisti e vincitore: chi sono/ Previsioni: favorita Sissi, ma le quote di Alex e LDA…

Vincitore Amici 21, il pronostico al sesto serale: Sissi grande favorita

La finale di Amici 21 si avvicina e sale la curiosità di scoprire chi, tra gli allievi ancora in gara, riuscirà a conquistare sia la finale che la vittoria. Lo scorso anno, a sorpresa, Giulia Stabile riuscì a battere il grande favorito Sangiovanni: chi sarà, invece, la vincitrice di Amici 2022? E chi, tra i vari cantanti e ballerini dell’edizione in corso di Amici riuscirà a strappare il biglietto per l’ambitissima finalissima che dovrebbe andare in onda in diretta a fine maggio? A svelare i nomi dei grandi favoriti sono, come sempre, i bookmakers secondo i quali la favorita per la finale e, successivamente, per la vittoria è Sissi.

La cantante di Lorella Cuccarini è quotata tra 2,30 e 2.50 dai maggiori sii di scommesse. Entrata in punta di piedi, puntata dopo puntata, sta conquistando sempre più non solo il pubblico, ma anche la giuria per la sue capacità vocali e la sua bravura interpretativa. Tuttavia, se la presenza di Sissi in finale appare quasi scontata, così non è per la vittoria. Alle sue spalle, infatti, altri allievi stanno recuperando terreno.

Finalisti Amici 21: recuperano Alex, LDA e Luigi

Alle spalle di Sissi, il trio dei favoriti per la finale e la vittoria di Amici 2022 è formato da tre cantanti ovvero Alex, LDA e Luigi. L’allievo di Lorella Cuccarini è quotato tra 3,25 e 5.50 mentre la vittoria del figlio di Gigi D’Alessio è data tra 3,75 e 4,50. Sul podio, inoltre, potrebbe salire anche Luigi Strangis che è quotato tra 2,75 e 5,00. Quote molto ristrette tra Sissi, Alex, LDA e Luigi che, secondo gli esperti delle scommesse, non avranno problemi a conquistare la finale.

La vittoria, invece, risulta quasi impossibile per i ballerini con quella di Dario quotata tra 12 e 26 e quella di Michele le cui quote oscillano tra 9 e 21. Dopo la vittoria di Giulia Stabile, dunque, il vincitore di Amici 21 sarà un cantante?

