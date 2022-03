Amici 21, Gio al serale dopo l’eliminazione/ Vessicchio: “Va data la seconda chance”

Amici 21, Gio al cospetto di Rudy Zerbi e Beppe Vessicchio: la metafora della seconda opportunità

Si avvicina il via al serale di Amici 21 in corso e intanto è tempo di nuove ammissioni al serale, nel daytime del talent del 7 marzo 2022, dove -tra gli altri- il “ripescato” Gio Montana è chiamato dinanzi alla commissione per giocarsi la possibilità di conquistare la maglia dorata, e, inaspettatamente, ci riesce . Rudy Zerbi, che ha accolto il ragazzo tra i suoi pupilli dopo che quest’ultimo era stato eliminato dalla scuola dall’ormai ex insegnante Anna Pettinelli, chiama in studio Beppe Vessicchio, per un parere tecnico sul talento adottato: “Ho bisogno del ‘verbo’ della musica, Vessicchio”. Gio, quindi, registra una serie di esibizioni al cospetto del talentscout che lo ha salvato nella scuola e l’ex direttore d’orchestra di Amici di Maria De Filippi, Vessicchio (giudice esterno che premia LDA alla corale, ndr).

“Io vorrei tanto sentire cosa ne pensa il verbo della musica di Gio”, dichiara Rudy al termine delle performance di Gio, ripescato dopo l’eliminazione subita ad un passo dal serale. E il verdetto di Beppe Vessicchio induce ad una riflessione sull’importanza della “seconda chance“: “Io ho ascoltato Gio e secondo me risponde al fatto che in lui ci sono delle cose promettenti e ci sono degli inciampi, ma nella media penso che lui sia sufficiente, il suo operato è sufficiente, fa ben sperare, perché salta fuori qualcosa di convincente”. Il riferimento è ai progressi che Gio dimostra sul palco dal momento che è un allievo di Zerbi e sta impegnandosi negli studi matti e disperatissimi nel canto. ” La costanza è un elemento importante insieme al tempo – quindi aggiunge “il verbo”, Vessicchio, secondo cui Gio merita un’altra possibilità-. E sia Rudy che Anna sono protagonisti della storia, se non ci fosse stata la bocciatura con Anna non ci sarebbe stata la seconda chance, Rudy, state scrivendo una storia che lui sta interpretando, ce l’ha dentro di sé”.

Amici 21, Gio Montana stupito per l’accesso al serale

Insomma, per Beppe Vessicchio la “seconda chance” va data, quando ci sono i presupposti, e nel caso di Gio ci sono l’impegno e il talento innato (il giovane trapper ha ottenuto un disco d’oro da freelancer, ovvero da musicista indipendente senza l’ausilio di una casa discografica, ndr). “Eri dentro a un cassonetto e ti abbiamo tirato fuori e ti dico non vincerai il serale, ma sono felice che tu ci possa andare”, sono le parole con cui Rudy Zerbi consegna la maglia del serale a Gio, con una frecciatina alla collega Pettinelli (chissà che Montana non possa anche vincere il serale…ndr). E la “seconda chance” concessa a Montana intanto commuove il web, come emerge dai messaggi di congratulazioni destinati al trapper dai fan e il web in generale, sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi. Dal suo canto Gio Montana ringrazia intanto l’ex maestra, Anna Pettinelli: “Sono accadute tante cose, sono contento che Anna abbia creduto in me e che mi abbia eliminato, è stata una lezione per me”.

